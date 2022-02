Zmaga v Helsinkih bi Slovenijo približala raju

V Helsinkih se bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića pomerili s Finsko. Zmaga bi jih utrdila na čelu skupine C ter jim dala dodaten zagon pred ponedeljkovim ponovnim snidenjem s Finci, tokrat v Kopru. Sistem kvalifikacij za svetovno prvenstvo določa, da najboljše tri ekipe iz vsake štiričlanske skupine v drugi del tekmovanja prenesejo vse točke. To pomeni, da vsaka zmaga šteje in da si je dobro pred avgustovskim nadaljevanjem, ko se bo slovenska skupina križala z Estonijo, Poljsko, Izraelom ali Nemčijo, priigrati čim več zaloge.

Slovenija je v uvodnih dveh krogih premagala Hrvaško in Švedsko, dve zmagi proti Finski pa bi jo že močno približali zaključnemu turnirju, ki bo potekal na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji.

Dan pred tekmo prodali že 4500 vstopnic

»Lepo je videti, da igralci na reprezentančne akcije pridejo motivirani in polni energije. Ključna bo naša igra v obrambi, saj moramo ustaviti finske strelce z razdalje, ki se veliko gibljejo brez žoge in znajo zadevati z vseh položajev. Upam, da bodo igralci dobro razpoloženi in da na koncu dosežemo koš več od nasprotnika,« je povedal selektor Sekulić, ki je v četrtek praznoval 44. rojstni dan.

Na seznamu selektorja za to tekmo so Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Edo Murić, Klemen Prepelič, Matic Rebec, Luka Rupnik in Mike Tobey. Finska je v uvodnih dveh tekmah iztržila polovičen izkupiček. Izgubila je na Švedskem, doma pa je premagala Hrvaško. V dvorani Metro v Espooju pri Helsinkih s 7000 sedeži jo bo spodbujalo glasno občinstvo. Dan pred tekmo je bilo prodanih 4500 vstopnic.