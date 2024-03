Zmago Sagadin, Dušan Hauptman, Roman Horvat & Co. znova vadijo

V nadaljevanju preberite:

Že od nekdaj 15. marec ni običajen dan. Leta 44 pred našim štetjem so v Rimu umorili vojskovodjo Gaja Julija Cezarja. Skoraj dve tisočletji pozneje (leta 1917) se je s prisilnim sestopom s prestola ruskega carja Nikolaja II. končala 304-letna dinastija Romanov. Leta 1985 so registrirali prvo spletno domeno na svetu (symbolics.com). Pet let pozneje so Mihaila Gorbačova izvolili za predsednika Sovjetske zveze. V torek, 15. marca 1994, pa smo dočakali praznik slovenskega športa.

Pred natanko 30 leti se je Smelt OIimpija vpisala v zgodovino z osvojitvijo evropskega pokala, kar je z današnje košarkarske perspektive bržkone neponovljiv podvig. Kakšna je bila pot do prestola in kdo so bili junaki finalne zmage v Lozani? Da podvig ne bi šel v pozabo in da bi predstavili tudi njegovo ozadje, je režiser Florjan Skubic začel jeseni snemati celovečerni dokumentarni film. Kdo mu je bil navdih in kateri delovni imeni so že dobili posnetki? Kdaj bodo film predstavili širši javnosti? Prav danes bodo posneli nove kadre, med drugim se bodo takratni junaki zbrali v Tivoliju, kaj bodo počeli? Posebna zanimivost bo skupna vožnja Sagadina in Hauptmana iz Litije, kakšna je njena zgodba? Tokrat bosta lahko med potjo nadaljevala večno debato, kakšno?