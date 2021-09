Zmaji bodo skrbeli tudi za reprezentančni ogenj

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se slovenski ljubitelji košarke že obračajo proti evropskemu prvenstvu, na katerem bodo varovanci Aleksandra Sekulića prihodnje leto vendarle dobili priložnost braniti zlato kolajno iz Istanbula, so v mislih mnogih še vedno nepozabne olimpijske igre. Direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec je na predstavitvi ekipe v nakupovalnem središču Aleja še enkrat javno čestital Jaki Blažiču, Edu Muriću, Luku Rupniku in Žigi Dimcu, nato pa spregovoril o ciljih v tekmovalni sezoni 2021/22. Največja želja vodstva ostaja povratek navijačev na tribune v čim večjem številu, nekaj zvezdnikov svetovne košarke, ki bodo dvorano Stožice obiskali v evropskem pokalu, pa so pravšnji magnet. Užbinec tudi napoveduje, da bo Olimpija še odločneje stopila v ospredje kot paradni konj slovenske košarke, ki bo omogočal tudi rast tekmecem.