Zmaji po preobratu zajezili Krko

Košarkarji Cedevite Olimpije so še tretjič v tej sezoni premagali Krko. Po zmagi v slovenskem superpokalu septembra lani in uvodnem krogu lige Aba so v 14. krogu regionalnega tekmovanja slavili v Novem mestu z 90:83.

Za Ljubljančane je to četrta zaporedna zmaga v ligi Aba in peta v zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih, Krka pa je doživela sedmi poraz v nizu, tako da jo v nadaljevanju sezone čaka ogorčen boj za obstanek.

Cedevita Olimpija bo v naslednjem krogu 8. januarja gostila še en klub iz spodnjega dela razpredelnice, Borac iz Čačka, Krko pa čaka gostovanje pri Mornarju.

Cedevita Olimpija se je izognila porazu proti Krki. FOTO: ABA

Čeprav so zaostajali tri četrtine tekme, so gostje suvereno prišli do dveh točk. V zadnji četrtini so s čvrsto obrambo naredili delni izid 21:2 in tako nadoknadili zaostanek 13 točk iz 25. minute (58:45).

Pri vodstvu Cedevite Olimpije s 73:71 je najprej igrišče zaradi petih osebnih napak zapustil Jurij Macura, takoj za njim pa še domači kapetan Luka Lapornik, ki je dobil dve tehnični napaki. Ljubljančani so v slabih dveh minutah prišli do vodstva z 82:71 in zanesljive zmage.

Pri domačih je Rok Stipčević zbral 20 točk, tako da s povprečjem 20,5 točke ostaja prvi strelec lige Aba. Eno točko več in osebni rekord v tem tekmovanju je dosegel Adonis Thomas. Pri gostih sta po 22 točk vknjižila Jacob Pullen (17 v drugem polčasu) in Zach Auguste, ki je k partiji kariere v dresu Cedevite Olimpije dodal enajst skokov.

Izidi 14. kroga:

Nedelja:

Borac - Igokea 61:88 (11:21, 28:39, 44:64)

Krka - Cedevita Olimpija 83:90 (20:20, 42:33, 69:61)

19.00 Split - Crvena zvezda

Ponedeljek:

14.00 Cibona - Mornar

18.00 Partizan - Zadar

Prestavljeno: FMP - Budućnost Studentski centar - Mega