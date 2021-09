Zmaji pred očmi Luke Dončića do nove lovorike

Cedevita Olimpija : Krka 78:71 (58:52, 34:36, 22:16) Dvorana Tivoli, gledalcev 500, sodniki: Pukl, Majkič, Grbić.

Cedevita Olimpija: Pullen 15 (2:2), Ejim 12 (4:5), Keene 2, Murić 6 (3:4), Auguste 23 (5:11), Hodžić 2, Dimec 2, Rupnik 4 (4:4).

Krka: Arapović 7 (2:2), Gibbs 5, Stergar 8 (3:4), Stipčević 21 (1:2), Stavrov 8 (1:2), Kosi 9 (1:2), Lapornik 11 (3:7), Macura 2.

Prosti meti: Cedevita Olimpija 22:30, Krka 11:21.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 6:24 (Pullen 3, Blažič 2, Murić), Krka 12:28 (Stipčević 6, Lapornik 2, Arapović, Stergar, Gibbs, Stavrov).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 22, Krka 30

Pet osebnih napak: French (55.), Stavrov (58.).

Košarkarji Cedevite Olimpije so si priigrali že svoj jubilejni deseti superpokal. Za novo lovoriko so pred očmi zvezdnikaz 78:71 (58:52, 34:36, 22:16) premagali igralce Krke.Gledalci niso videli posebno kakovostne košarke, moštvi sta namreč še daleč od želene forme. Veliko je bilo napak, zgrešenih metov. Dvoboj je bil sicer izenačen od začetka do konca, Ljubljančani pa so odpor Novomeščanov strli šele v zadnjih dveh minutah.Tekmo je predvsem po zaslugi razpoloženega, ki je z atraktivnim zabijanjem poskrbel za vodstvo 17:10, bolje začela Olimpija. Šest točk prednosti so imeli državni prvaki, ki so napake in zgrešene mete nadomeščali s skokom. A samo ta je bil premalo, da bi Ljubljančani na odmor odšli s prednostjo.Bojeviti Dolenjci, ki jih je prvič v vodstvo popeljal(32:31), so ves čas dihali za ovratnik Ljubljančanom, Leon Stergar pa je 27 sekund pred koncem polčasa poskrbel za prednost Krke (36:34). V tretji četrtini so nato državni prvaki povedli za šest točk, ekipi pa sta se še naprej menjavali v dobrih in slabih trenutkih.V zadnji četrtini je tudi za Krka vodila za štiri točke, z meti za tri točke pa je pri Dolenjcih blestel. O zmagi je odločila končnica, še minuto in 52 sekund pred koncem so Novomeščani zaostajali za vsega dve točki, nato pa staindosegla nekaj košev, ki so prinesli zmago in superpokal Olimpiji.