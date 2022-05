Večkrat so se vrnili z roba prepada, vendar se niso rešili

Beograd je bil minuli teden prestolnica košarke na stari celini zaradi zaključnega turnirja evrolige, a tudi odločilni tekmi polfinala lige ABA v dvakrat prepolni dvorani Aleksandra Nikolića sta mu lahko v čast zaradi vročega vzdušja in dveh bojevitih predstav. Ob razpletu pa so bili navdušeni srbski navijači, saj so po devetih letih dočakali beograjski finale regionalnega prvenstva. Cedevita Olimpija se je pogumno postavila po robu Crveni zvezdi, a ji je zmanjkalo modrosti in mož, da bi se lahko ognila usodnim nihanjem.

Crvena zvezda: Cedevita Olimpija 88:78 (67:54, 42:37, 14:13) Dvorana Aleksandra Nikolića, gledalcev 6478, sodniki Belošević (Srb), Koljenšić (ČG) in Majkić (Slo). Crvena zvezda: Wolters 5 (0:1), Hollins 7 (3:3), Lazić 8 (0:1), Kalinić 15 (1:2), Kuzmić 10 – prva peterka; Lazarević 2, Davidovac 3, Mitrović 8 (0:1), Dobrić 10 (4:4), Ivanović 11 (3:3), White 9 (3:4); Cedevita Olimpija: Ferrell 25 (2:2), Blažič 6 (1:2), Dragić 21 (3:3), Murić 6, Omić 6 – prva peterka; Pullen 6, Ejim 5 (3:4), Auguste 3 (1:2).

Potem ko je Partizan v odločilnem dvoboju gladko odpravil Budućnost s 101:77, so tudi njihovi večni mestni tekmeci želeli ubrati podoben scenarij in se ogniti pretirani drami že pred zadnjo četrtino. In v uvodnih 15 minutah tekme je kazalo, da bodo brez težav ostali neporaženi na domačem parketu v celotni sezoni lige ABA, saj so pod vodstvom MVP regionalne sezone Nikole Kalinića pobegnili na 37:18.

19 točk zaostanka si je nabrala Cedevita Olimpija do 15. minute odločilne tekme s Crveno zvezdo.

Ob visokem zaostanku so Ljubljančani delovali nebogljeno na obeh straneh igrišča, a so nato le dokazali, da je v takšnih primerih dovolj le trenutek, da se dogajanje na parketu povsem spremeni. Ko se jim je ponudil primeren val, so ga zajezdili in začeli zadevati tudi nemogoče mete.

Z delnim rezultatom 15:0 se je Cedevita Olimpija povsem približala gostiteljem in ohranila stik do glavnega premora, ob katerem si je njena četa oddahnila. Zaostajala je za pičlih pet točk, čeprav sta le Zoran Dragić (16) in Yogi Ferrell (11) dosegla več kot tri točke, ob tem pa je zbrala precej manj skokov (11:19) in asistenc (6:10) kot domače moštvo. Možnosti za izboljšave je bilo torej v izobilju, toda stožiška zasedba je nadaljevala, kot da prvih 20 minut ni bilo poučna lekcija.

Komaj so splezali iz pekla, že so se vanj vrnili, in to večkrat. Najprej pri vodstvu Crvene zvezde s 50:37, še nevarnejša pa je bila njena prednost 67:47, ki je bila videti nenadomestljiva. Priložnost pa se je vendarle ponudila.

Izgubili z boljšim odstotkom

Štiri minute pozneje je Cedevita Olimpija zaostajala le še za osem točk, nato spet z 61:75 in še dvakrat za osem točk (67:75 in 76:84). A vsakič, ko bi morala narediti dodaten korak proti finalu in morda celo proti evroligi, ji je zmanjkalo razpoloženih adutov. Ferrell (za dve 7:7, za tri 3:7, prosti meti 2:2 in 5 asistenc) in Dragić (za dve 6:8, za tri 2:5, prosti meti 3:3 in 4 skoki) sta dosegla 59 odstotkov moštvenih točk, med njunimi soigralci pa ni nihče presegel meje šestih točk.

Na koncu so Ljubljančani ob izgubljenem skoku (21:29) imeli celo boljši izkoristek metov iz igre (51 % v primerjavi z 48 %), a so zadeli dve trojki manj (10:12) kot Crvena zvezda in si prislužili 29 prostih metov manj kot na drugi tekmi v Stožicah, pa tudi breme ni bilo dovolj enakomerno porazdeljeno. V odločilnih trenutkih je bilo hkrati očitno, da so Beograjčani bolj na debelo namazani z žavbami in da znajo spretno uporabiti tudi umazane trike.

»Predvidevali smo, da nam bo težave povzročal napadalni skok Beograjčanov, in tako je bilo. Na začetku obeh polčasov smo zaostali, a smo se ves čas borili, igrali trdno v obrambi in ohranili moštveni duh. Našim košarkarjem ne morem ničesar očitati. Pred nami je še finale državnega prvenstva,« je po porazu ocenil Olimpijin trener Jurica Golemac.