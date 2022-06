Zmaji v družbi Budućnosti, Burse, Gran Canarie, Hapoela, Joventuta ...

V novi sezoni evropskega pokala bo tekmovanje začelo 20 ekip iz 13 različnih držav, slovenske barve bo spet branila Cedevita Olimpija. Tokrat v konkurenci ne bo Virtusa, ki je osvojil naslov zmagovalca evropskega pokala, in si tako priigral vstopnico v evroligo, v kateri pa bosta s posebnim povabilom igrala tudi Partizan in Valencia.

Poleg Ljubljančanov bodo v evropskem pokalu igrali še Budućnost (Črna gora), Trento (Italija), Bursaspor (Turčija), Gran Canaria (Španija), Hamburg Towers (Nemčija), Hapoel Tel Aviv (Izrael), Bourg en Bresse (Francija), Joventut Badalona (Španija), Panevežys (Litva), London Lions (VB), Brescia (Italija), Paris Basketball (Francija), Prometej (Ukrajina), Promitheas Patras (Grčija), Ulm (Nemčija), Slask Wroclaw (Poljska), Turk Telekom (Turčija), Cluj Napoca (Romunija) in Umana Reyer (Italija). Nove ekipe v primerjavi z minulo sezono so Prometeyj, London Lions, Cluj Napoca, Paris Basketball, Hapoel Tel Aviv in Brescia.

Ljubljanska zasedba je tekmovalno sezono 2021/22 sklenila v četrtfinalu, s tem pa so zmaji storili korak naprej v primerjavi s sezono 2020/21, ko se jim je uspelo prebiti med najboljših 16 moštev v tem tekmovanju.