Zoran Dragić se je v Kaunasu pridružil Juretu Zdovcu

Slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić bo do konca sezone igral za litovski Žalgiris, ki ga vodi slovenski strokovnjak Jure Zdovc. Kot so zapisali na spletni strani kluba, ki v evroligi kot edini še nima zmage v tej sezoni, je 32-letni in 196 centimetrov visoki Dragić igralec, ki slovi po energiji in borbenosti.

Dragić je pred tem igral za Baskonio, v sezoni 202/21 je odigral 33 evroligaških tekem in na njih v povprečju dosegal 8,5 točke in 1,6 skoka.

Za slovenskim košarkarjem je sicer že pestra kariera, v njej je igral tudi za Ilirijo, Janče, Slovan, Krko, Malago, Phoenix, Miami, Sioux Falls Skyforce, Himki, Milano, Anadolu Efes in Trieste.

Letos je s Slovenijo igral na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je povprečno prispeval po 12,3 točke, 3,8 skoka in 1,8 podaje.