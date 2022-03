Abramovič še ni obupal, kupil bi klub s Slovencem

Po poročanju turškega športnega portala Fanatik se Roman Abramovič zanima za nakup turškega prvoligaša Göztepeja, že pa naj bi se sestal z lastnikom kluba Mehmetom Sepilom in mu predal svojo ponudbo. Turčija zaenkrat ni uvedla sankcij proti ruskim oligarhom, že druga jahta, ki je povezana z dosedanjim lastnikom Chelseaja, se je iz Barcelone po postanku v Črni gori nedavno izognila grškim teritorialnim vodam in se zasidrala na jugozahodu Turčije, so poročali svetovni mediji.

Sepil je po poročanju Fanatika že pred časom napovedal, da bo prodal ekipo, ki se je v tej sezoni pod taktirko zdaj že bivšega srbskega trenerja Nestorja El Maestra znašla v hudi rezultatski krizi. Klub, čigar član je tudi občasni slovenski članski reprezentant in nekdanji član Olimpije ter kranjskega Triglava David Tijanić, je izgubil zadnjih osem tekem v vseh tekmovanjih in padel vse do 18. mesta na ligaški lestvici 20-članske turške süper lig.

Göztepe domače tekme igra v pristaniškem mestu Izmir na zahodu države, z Abramovičem povezana superjahta Marmaris je trenutno zasidrana v dobre tri ure oddaljenem Marmarisu.

FOTO: Yoruk Isik/Reuters

