Abreu obšel svet in kariero sklenil v 31. klubu

Sebastian Abreu je kariero sklenil z nastopi za kar 31 klubov. »Norec«, kot se ga je prijel vzdevek, se je marca pridružil novemu urugvajskemu prvoligašu Sud America.



»Zastor se po 26 letih spušča,« je dejal Abreu, ki je med profesionalci debitiral davnega leta 1994. V karieri je poleg domačega Urugvaja igral še v Argentini, Španiji, Braziliji, Mehiki, Izraelu, Grčiji, Paragvaju, Ekvadorju, Čilu in El Salvadorju.



»Bil sem odločen pri sprejemanju odločitve, jasno, saj sem spoznal, da je to pravi trenutek, ko sem še aktiven in igram v prvi ligi. Mislim, da je to pravi način, ko je ekipa v dobrem stanju. Zdaj je pravi trenutek,« je dodal Abreu, ki se je sicer poslovil z visokim porazom na mestnem derbiju z Liverpoolom iz Montevidea (0:5).



Na 851 tekmah je dosegel 432 golov. Vrhunec njegove kariere je naslov južnoameriškega prvaka z urugvajsko reprezentanco (2011), s katero je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih. Nekaj časa je bil v zaključku minulega tisočletja tudi klubski soigralec velikeg Diega Maradone. Zdaj naj bi začel trenersko kariero.

