Aćimović po gol z močnimi Angleži tudi s pomočjo prekinitev

Angleži veljajo na trgu 200 milijonov evrov, Slovenci šest

Veliki up Southamptona Tino Livramento blesti tudi v premier league, takole sta ga morala ustaviti dva nogometaša Chelseaja. FOTO: Paul Childs/Reuters



»Pozitivne stvari bomo črpali tudi s tekme z Makedonijo«

Morebitna enajsterica Slovenije: Turk, Koderman, Stojinović, Zec, Trontelj; Zabukovnik, Svetlin; Žugelj, Casar, Matko; Cipot; skupina G, danes: Kosovo – Češka (19), Slovenija – Anglija (20.15), Albanija – Andora (19); ponedeljek: Albanija – Slovenija (18.30), Andora – Anglija (20); torek: Češka – Kosovo (18); vrstni red: Češka 6, Anglija, Kosovo, Slovenija in Albanija po 3, Andora 0.

Mlada slovenska nogometna reprezentanca (U-21) bo drevi sprejela največji izziv v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2023 v Romuniji in Gruziji. Zvečer (20.15) bo igrala svojo tretjo tekmo v tem ciklu, njen tekmec v Celju pa bo slovit – Anglija.Selektorje povabil na Štajersko 23 nogometašev, izbrana vrsta pa je doživela le minimalno spremembo v primerjavi s septembrom, ko je izgubila na Češkem in zmagala v Andori. Aćimović je angažiral po tri igralce Olimpije in Celja, po dva iz Maribora, Aluminija in Brava, šest tudi iz tujih klubov, med njimi je napadalec(Hammarby), edini član reprezentance, ki dosega tržno vrednost milijona evrov.Angleški selektorlahko izbira enajsterico med 200 milijonov evrov vrednim kadrom (Slovenija skupaj velja 6 milijonov €). Najdražji eksponat je(30 mio €), zvezni igralec Liverpoola, ki je v tej sezoni že zbral tri nastope v premier league (gol in podaja) in dva v ligi prvakov (dve podaji).edini član reprezentance iz vrst slovenskega prvaka Mure, gotovo pozna, ki je nedavno krenil nad Prekmurce v majici Tottenhama, v tej sezoni pa je v majici Londončanov zbral deset tekem. Redno igrajo v premier league tudi drugi: vezist(Crystal Palace, 6 tekem, gol in podaja), štoper(Crystal Palace, 7 tekem) in desna bočna(Norwich, 7 tekem) ter(Southampton, 7 tekem), ...»Tekma z Anglijo bo za večino naših fantov ena največjih v dosedanjem delu njihovih karier. Analizirali smo angleško tekmo s Kosovom, niso zaman favoriti skupine. Želim si, da bi fantje igrali vsaj tako kot na Češkem,« razmišlja Aćimović. »Naj jih podpre čim več gledalcev, skupaj lahko naredimo pozitiven rezultat. Pozitivne stvari bomo črpali tudi iz prijateljske tekme z Makedonijo, ki smo jo odlično odigrali. Veliko bomo delali na prekinitvah, jasno je, da so ključnega pomena: na Češkem so nas stale zmage, v Andori so nam jo prinesle.«Z Angleži je gotovo možno kaj iztržiti. Navsezadnje je bila vselej blizu podviga z njimi članska reprezentanca Slovenije –je Anglijo doma celo nadigral –, tudi zadnje snidenje z njimi pa je bilo pozitivno, ko je selekcija U-21prav na Štajerskem z angleškimi vrstniki igrala 2:2. Tedaj so bili v Ljudskem vrtu tudi nekateri gostje, ki bodo nevarni nocoj (Guehi, Skipp, Gallagher, Brewster, …), zato gotovo poznajo Slovenijo.