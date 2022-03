Aćimović po nujne točke v Prištini

Mlada slovenska nogometna reprezentanca (U-21) bo danes sprejela nov izziv v kvalifikacijah za EP 2023. Četa selektorja Milenka Aćimovića bo gostovala v Prištini (18), njen tekmec bo pravšnji – Kosovo. »Šest od sedmih golov smo zabili doma, v gosteh smo bili skromni, v Prištini želimo zasukati ta trend, saj nam manjkajo točke,« je ocenil Aćimović, ki je dobil novega pomočnika. Namesto Miša Brečka, ki je prevzel vodenje selekcije U-16, se je pridružil mladi reprezentanci Darko Karapetrović.

Aćimović ima na voljo več znanih imen iz SNL in tujine, ki lahko opozorijo nase tudi v kosovski metropoli, med napadalci so Dario Kolobarić, Aljoša Matko, Nik Prelec, Nino Žugelj, prvi vpoklic v selekcijo do 21 let so prejeli Aljaž Antolin, Mitja Ilenič in Tio Cipot.

Marčevske tekme, danes: Kosovo – Slovenija (18), Albanija – Češka (19), Anglija – Andora (20.45); torek: Slovenija – Kosovo (16), Andora – Češka (18), Albanija – Anglija (20.45); vrstni red: Češka 13, Anglija 10, Albanija 9, Slovenija 8, Kosovo 6, Andora 0.