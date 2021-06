Afričani s podporo Fife in Giannija Infantina oblikujejo superligo

Po tem, ko je evropska pobuda ob nasprotovanju Evropske nogometne zveze neslavno propadla, je predsednik Afriške nogometne zveze (CAF) Patrice Motsepe dejal, da bo superliga izboljšala nogomet na afriški celini. Idejo je podprl in pri njej aktivno sodeloval tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino.



»Začenjamo pogovore o zagonu vključujoče, široko podprte in koristne afriške superlige. Spremljali smo poskuse nekaterih vrhunskih evropskih klubov za oblikovanje evropske superlige, naučili pa se bomo nekaj iz njihovih izkušenj in pasti,« je dejal Motsepe, ki sledi predlogu predsednika Fife. Ta je ocenil, da so v afriškem nogometu potrebne spremembe, ki bi poskrbele za izboljšanje nogometa na celini ter ga spremenile v finačno vzdržnega.

Več kot 2,5 milijarde prihodkov v v petih letih

Infantino je leta 2019 govoril o 20 stalnih članih zaprtega tekmovanja, še nekaj se jih bo lahko priključilo skozi regijska tekmovanja. Takrat je ocenil, da bi lahko tekmovanje v petletnem ciklu prineslo 2,525 milijarde evrov prihodkov. Motsepe je dejal, da mora CAF razmisliti o uvedbi novih tekmovanj, ki bi poskrbela za dvig prihodkov krovne zveze in nacionalnih zvez ter dvig konkurenčnosti afriškega nogometa na svetovni ravni. Omenil je tudi doseganje finančne vzdržnosti.



Južnoafričan Motsepe, po izobrazbi pravnik, je na čelu CAF po aferi in kasnejšemu suspenzu zaradi prevare nasledil Ahmada Ahmada iz Madagaskarja. Zavzel se je za izboljšave štadionov, sodniških ekip in uvedbo sistema VAR. CAF je sicer še vedno v pravnem sporu s podjetjem Lagardere Sports, potem ko je prišlo do enostranske prekinitve 840-milijonskega dogovora za prodajo televizijskih in sponzorskih pravic. Več televizijskih postaj tekem pod okriljem CAF zato že nekaj časa ne prenaša.

