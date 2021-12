Afriško prvenstvo brez igralcev iz Evrope

Združenje evropskih nogometnih klubov (Eca) je v pismu Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) zagrozilo, da klubi svojih igralcev ne bodo spustili na afriški pokal, saj so zaskrbljeni zaradi položaja v zvezi z epidemijo novega koronavirusa.

»Kolikor nam je znano, Afriška nogometna zveza (Caf) še ni izdelala ustreznega zdravstvenega in operativnega protokola za turnir, brez njega pa igralcev iz Evrope ne bo. Bojimo se tudi, da bodo igralci nedosegljivi svojim klubom še dlje od predvidenega časa, saj obstaja nevarnost, da pride do omejitve potovanj in obveznih karanten, zlasti po grožnji, ki jo predstavlja novi sev, omikron,« so zapisali pri združenju.

Turnir bo od 9. januarja do 6. februarja, praktično vsi najboljši afriški igralci pa si kruh služijo v evropskih ligah. Svojim reprezentancam naj bi se pridružili že 27. decembra, prav okoli božičnih in novoletnih praznikov pa so klubi še vedno dejavni, še posebej v Angliji, zato jih klubi z Otoka v Afriko neradi spustijo. Trener Liverpoola Jürgen Klopp bi denimo v ključnem času ostal brez glavnih napadalcev Mohameda Salaha in Sadia Maneja.

Po pravilih Fife lahko klubi zadržijo igralce, če je obvezna karantena v kraju, kjer naj bi potekala reprezentančna tekma, dolga najmanj pet dni po prihodu in odhodu. Na seji izvršnega odbora Ece, ki predstavlja skoraj 250 evropskih klubov, so 2. decembra dejali, da je treba ta načela strogo spoštovati.