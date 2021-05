Agnelli je opozoril, Čeferin pa preslišal

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin (levo) in nekdanji prvi mož Združenja evropskih klubov ter Juventusa Andrea Agnelli sta poudarjala vlogo in pomen navijačev. FOTO: François Walschaerts/Reuters

Nekaj centov je zmanjkalo, da bi Nogometna zveza Slovenije prvič v zgodovini prebila mejo proračuna 20 milijonov evrov. Slej ko prej jo tudi bo, pandemiji in drugim zdravstvenim ali gospodarskim krizam navkljub. Nogometna razvojna krivulja na globalni ravni zagotav­lja rast, četudi bodo šli drugi kazalci le navzdol.Paradoks povečevanja prihodkov in odhodkov slovenske krovne organizacije je v tem, da ni v skladu z napredovanjem na igrišču oziroma tekmovanjih. In še na drugih ravneh, kjer je stanje daleč od napovedi in famoznih zapisov v beli knjigi slovenskega nogometa, v kateri je bilo med ključnimi točkami za prihodnost povečevanje števila klubov in članstva.Med vrsticami ali brez posebnega poudarjanja je mimo švignil podatek o upadanju števila klubov, s tem pa tudi nogometašev. V štirih letih je mrknilo kar 18 klubov, z 287 na 269.Organizacijsko odlično ustrojena športna organizacija z enim najlepših domov in finančno brezskrbna ima v zadnjih desetih letih eno veliko težavo. Vsebinsko! Polnih deset let so se v zakulisju ukvarjali samo s tem, kdo si bo zagotovil stolček ali čim bolj ugleden položaj ob predsedniku. Da je vse skupaj izbruhnilo s prihodom zdajšnjega prvega moža Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina na slovenski nogometni vrh, ni prav nič novega ali nenavadnega. Njegov predhodnik Ivan Simič je po sestopu starih sil z uspešnim menedžerjem različnih in navzven nepovezljivih duš Rudijem Zavrlom sprožil manjšo kadrovsko revolucijo, Čeferin ji je ob močni podpori svojih privržencev, ki so ga pravzaprav »odkrili« v malonogometni Litiji, le še dal zagon.Do tod vse lepo in prav. Šlo je tudi za menjavo rodu.Čeferinova močna voditeljska drža in organizacijske sposobnosti pa niso bile v skladu z vsebino oziroma selekcijo, ki se je po njegovem prestopu na veliki oder ter največjega in najvplivnejšega možnega spremenila v eno najbolj negativnih v samostojni 30-letni zgodovini. To je še najbolj očit­no v športnem delu, kjer se kadri zbirajo po ključu zaslužnih namesto usposobljenih.Če ne bi bilo Zahovićevega Maribora, bi bilo minulo desetletje zapisano kot najbolj črno obdobje za slovenski nogomet.A eden od redkih svetlih trenutkov slovenskega nogometa je medtem že preteklost, realnost pa: nazadovanje klubskega nogometa, vse bolj zaostala infrastruktura, zmanjševanje članstva, izginjanje klubov, (ne)vzgajanje nogometašev, politizacija.Toda v tej zbirki negativizmov manjka ključni: navijači. Slovenski so še pred izbruhom pandemije in prepovedjo obiskov na tekmah obračali hrbet. Niti občasni prebliski (ob derbijih) in »vstaje«, kot v Prekmurju, niso ustavili trenda nazadovanja. Navijači so se dobesedno premaknili na družbena omrežja in pred televizijske zaslone ali druge tehnološke pridobitve.Revolucija s poskusom ustanovitve superlige se je izjalovila. Toda bojim se, da so zmagovalci s pomočjo navijačev – zanimivo, najbolj bojeviti so bili prav tisti, zaradi katerih se je tradicionalni nogomet »od pubov do tribune« znašel v težavah, angleški – preslišali svarila enega glavnih upornikov Andree Agnellija: »Štirideset odstotkov ljudi, starih od 15 do 24 let, ne zanima nogomet.«V Sloveniji so te številke najbrž še bolj strašljive.