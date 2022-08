Alaba in Benzema spet arhitekta zmage Reala

Že po šestih minutah so privrženci Almerie proslavljali zadetek belgijskega napadalca Largieja Ramazanija in po sobotnem domačem remiju Barcelone je vse kazalo na to, da bo tudi Real izgubil vsaj dve točki na uvodu v novo sezono. Toda branilci naslova so v drugem polčasu uprizorili preobrat, ki ga je začel kapetan Karim Benzema s podajo za izenačujoči zadetek Lucasa Vazqueza v 61. minuti, David Alaba, ki je zadel že na nedavni tekmi za Uefin superpokal v Helsinkih, pa je vsega nekaj sekund po prihodu v igro v 75. minuti odločil dvoboj v korist belega baleta.

Avstrijec je prefektno izvedel prosti strel in žogo tudi s pomočjo vratnice poslal za hrbet domačega vratarja Fernanda Martineza.

Gattuso debitiral z zmago

Valencia, ki jo je pred začetkom sezone prevzel Gennaro Gattuso, je pod taktirko karizmatičnega Italijana na domači Mestalli sezono otvorila z zmago nad povratinkom med elito Girono (1:0). Dvoboj je odločil Carlos Soler z enajstmetrovko v 46. minuti prvega polčasa, nekdanji klub Zlatka Zahovića pa je skoraj ves drugi polčas odigral brez izključenega branilca Eraya Comerta, ki je po ogledu videoposnetkov prejel rdeči karton zaradi grobega štarta s hrbta. Z rumenim kartonom, prvim v španskem nogometu, je dvoboj sklenil tudi Gattuso, ki pa je štadion na aveniji Suecia zapuščal tudi s prvimi tremi točkami v žepu.

En gol je odločil tudi prvi nedeljski dvoboj v Cadizu, kjer je Real Sociedad do zmage ponesel japonski zvezdnik Take Kubo. Nekdanji član Barcelone in madridskega Reala je minulo sezono odigral v vrstah Mallorce, že na svoji prvi uradni tekmi v belo-modrem dresu kluba iz San Sebastiana pa je 21-letnik iz predmestja Tokia v 24. minuti zabil odločilni zadetek za zmago.