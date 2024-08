Albert kot Pep in Jose skupaj

V nadaljevanju preberite:

Vrnitev Alberta Riere je minila v slogu Špančeve kontroverznosti. Najprej je bila evforija, potem veliko razočaranje, nadaljevanje bo kot plovba po razburkanem morju. A z nadzorom. Ni kaj, slovenski klubski nogomet ima v 42-letnem Majorčanu Pepa Guardiolo in Joseja Mourinha v eni osebi, pa tudi Slobodana, Ivico ali Janeza. Riera je kar dobro preučil okolje, v katerem ustvarja svojo trenersko osebnost in ime, to je treba priznati. In del tega je zaznavanje značajskih posebnosti okolja.

Ključno vprašanje za celjski tabor s predsednikom Valerijem Kolotilom na čelu je: ali lahko Riera pospeši razvoj moštva in naredi igralce še boljše, kot tudi on vselej poudarja, kakšno je njegovo poslanstvo? Za slovenski nogomet pa, koliko lahko njegovi nogometni nazori in prijemi pripomorejo k razvoju igre? Zanimanje javnosti se mu je že posrečilo aktivirati pri Olimpiji.