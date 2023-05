Kaj imajo skupnega Boštjan Cesar, Mišo Brečko in Luka Elsner

V nadaljevanju preberite:

Slovenija premore veliko uveljavljenih trenerjev. Srečko Katanec tudi na klopi Uzbekistana uspešno nadaljuje svojo zgodbo na tujem, nase sta opozorila trenutno prosta Ante Šimundža in Darko Milanič, selektor Matjaž Kek pa je brezhibno krenil po euro 2024 na klopi Slovenije. Loči jih manj kot desetletje.

Kek mi je ob neki priložnosti zatrdil, da bi morali pri nas podpreti različne novosti in zamisli mlajših kolegov, s katerimi so ti prodrli v javnost v zadnjih letih, četudi so nekatere med njimi navidez »nore« in neuresničljive. Prihaja namreč nova generacija trenerjev, ki so vsak na svoj način zaznamovali naš nogomet – od 2. lige do članske reprezentance. Splača se jih strokovno podpreti, toda ne zato, ker ne bi imeli drugih, bolj zato, ker gotovo obetajo, saj so že opozorili nase na različnih ravneh in v različnih položajih, torej so razkrili določen potencial in znanje.