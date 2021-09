Aleksander Čeferin še enkrat odločno proti SP na vsaki dve leti

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je na generalni skupščini Združenja evropskih klubov (Eca) v Ženevi med svojim govorom znova izrazil ostro nasprotovanje morebitni organizaciji svetovnega prvenstva na vsaki dve leti.



»Več ni vedno bolje,« je v zvezi s tem odločno dejal 53-letni Slovenec na čelu Uefe in med drugim dodal, da bi organizacija svetovnega prvenstva na vsaki dve leti povsem razvrednotila tekmovanje in da močno obremenjeni nogometaši tega ne potrebujejo.



Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je že maja predstavila študijo izvedljivosti svetovnega prvenstva na vsaki dve leti v moški in ženski konkurenci, ki jo je predlagala Savdska Arabija in dobila podporo pri afriški nogometni zvezi.

Infantino odprt do novih zamisli

Že dlje časa je znano, da se bo povečalo število nastopajočih na zaključnih turnirjih, na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022 bo tako zadnjič nastopilo 32 reprezentanc, na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki 2026 pa se bo število udeležencev že povečalo na 48 izbranih vrst.



Predsednik Fife Gianni Infantino se osebno ni udeležil današnjega zasedanja Združenja evropskih klubov, v svojem vnaprej posnetem govoru pa je dejal, da bo Fifa pod njegovim mandatom »vedno odprta za vse nove zamisli ali predloge in da tovrstno razmišljanje ne bi smelo biti podobno nekakšni vojni, kot to želijo nekateri predstaviti.«



Ob tem kaže omeniti, da bo Uefa v četrtek in petek priredila konferenco o prihodnosti evropskega nogometa.

