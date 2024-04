Aleksander Čeferin: Poglejte, kaj se je zgodilo košarki

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je v pogovoru za hrvaški tednik Nacional odgovarjal na različna vprašanja, povezana z nogometom. Med drugim so ga vnovič prosili za komentar možnosti ustanovitve t. i. superlige, torej zaprtega klubskega tekmovanja, kakršna poznajo predvsem v ZDA.

»Superliga kot tekmovanje nikogar ne zanima, to je povsem zgrešeno. Ljudje imajo radi nogomet v sistemu, v kakršnem imajo vsi možnost napredovati in seveda tudi izpasti. Poglejte, kaj se je zgodilo košarki v trenutku, ko so ustanovili evroligo. Superliga bi bila nogometna evroliga. Tega Uefa ne bo dopustila,« je zatrdil Čeferin.

»V zadnjih letih sem doživel veliko posrednih neposrednih groženj in pritiskov, enkrat je bila pri tem navzoča celo moja soproga. Sporočajo, da so močnejši od nas in da jih ne moremo ustaviti, toda mene ni strah. Vem, da Uefa dela dobro za nogomet,« je še povedal Čeferin in dodal: »Klubi, ki želijo superligo, sploh ne premorejo igralcev iz svoje šole. Ne proizvajajo izdelanih nogometašev, ampak jih kupujejo v državah, katerih klubi ne bi mogli igrati v njihovem tekmovanju. To ni normalno.«