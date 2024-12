Aleksander Knavs: Izbral sem le drugačno pot, vse drugo so pravljice

V nadaljevanju preberite:

Skrivnost športne upokojitve Aleksandra Knavsa pri starosti le 32 let in umik v »ilegalo«, daleč od oči javnosti, je vrsto let vznemirjala slovensko nogometno javnost. Nekdanji reprezentant, ki se je v vrhunskega srednjega branilca oblikoval v najuspešnejšem reprezentančnem rodu pod taktirko Srečka Katanca, bi moral biti vodja prvega rodu Matjaža Keka. Toda življenjska pot in odločitve so ga zapeljale v povsem drugo smer.

Osemnajst let že živi na Portugalskem, kamor je šel, ko se je razšel s Salzburgom in tudi končal uspešni kariero. Njegova odsotnost iz javnega življenja je burila duhove in sprožila vrsto govoric. »Vse so lahko pravljice,« je povedal 49-letni Ljubljančan iz Štepanjskega naselja v obširnem in prvem velikem intervjuju po športni upokojitvi. V njem se je dotaknil tudi življenja na Portugalskem, nogometnega utripa in evropskega prvenstva, na katerem so Slovence izločili prav Ronaldo in druščina.