Allegri po zmagi nad Chelseajem ocenil, da je Juve izplul iz nevihte

Tokrat je bil za varovance Thomasa Tuchla v Torinu usoden Juventus, ki mu je zmago v prvem napadu drugega polčasa prinesel Federico Chiesa. Za belo-črnimi ni najboljši začetek sezone serie A, kjer so po predaji naslova milanskemu Interju nov naskok na scudetto začeli z 10. mestom na lestvici, a v ligi prvakov je zaenkrat drugače. Torinčani so Londončanom prepustili posest (narasla je tudi do 72 odstotkov), a si evropski prvaki večjih priložnosti niso uspeli pripraviti.



Romelu Lukaku, ki je z Interjem v minuli sezoni blestel v serie A, je v dolgočasnih prvih 45 minutah kot edini resneje pomeril proti Wojciechu Szczesnyju, potem ko ga je v sedmi minuti iz kota našel Marcos Alonso, a še ta strel Belgijca je bil zgolj lažje ogrevanje za Poljaka. Veliko nevarnejši je bil pobeg Chiese, ki se je otresel Antonia Rüdigerja, a nato meril mimo oddaljenejše vratnice Edouarda Mendyja. Chiesa je nato že po desetih sekundah drugega polčasa izkoristil podajo Federica Bernardeschija in zadel s strelom pod prečko. Adrien Rabiot, ki pod taktirko Allegrija igra kot prerojen, je Bernardeschiju nato pripravil vse potrebno za vodstvo z 2:0, a je italijanski reprezentant grdo zgrešil.



Chelsea se ni vdal in Lukaku bi lahko po podaji rezervista Rossa Barkleyja prinesel točko modrih, a po tem, ko je dobil dvoboj z Leonardom Bonuccijem, je belgijski hrust meril previsoko. Dramatično je bilo do zadnjih sekund, junak letošnjega finala v Portu Kai Havertz je namreč v 95. minuti z glavo meril prek vrat.

Tuchel išče odgovore

»Včeraj smo opravili zelo dober trening. Bili smo absolutno nabrušeni in delovali zelo sveži in lačni tega, da pokažemo reakcijo. Mislim, da je zelo težko ujeti ritem proti ekipi, ki se tako globoko brani, povsem obratno je bilo na tekmi z Man. Cityjem,« je po tekmi pojasnjeval Tuchel. »Velika razlika je bila ta, da smo delali velike napake, ki so nam odvzele samozavest. Danes sem že zelo hitro lahko videl, da je bilo drugače. Nismo bili tako psihično sveži kot smo bili na včerajšnjem treningu. Ne vem, zakaj,« je dodal Tuchel, čigar varovancem minuli konec tedna ni uspelo pomeriti v okvir vrat tekmeca.



»Manjka nam vtekanj, imeli smo težave z lovljenjem ritma in ohranjanjem strukture samozavesti. Morda je težava v strelih, ker če ne streljaš, ne zadeneš. A če igraš proti ekipi, ki se brani tako globoko, potem je težko streljati. Tega se bomo naučili,« je še povedal Tuchel.



Juve se je s tretjo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih utrdil na prvem mestu skupine H



»Ponavadi mornarji v nevihti vedno najdejo pot ven,« pa je bil po zmagi poetičen Allegri. »Nocoj smo odigrali dobro tekmo z evropskimi prvaki. Ne gre za nobeno prelomnico, vzemimo teh šest točk in bodimo srečni. Prvenstvo pa je nekaj drugega. Nocoj je ekipa uvidela, da se moraš proti ekipi, ki ti ne dovoli posesti, prilagoditi in odigrati obrambno. V nobenem trenutku me to ni ujezilo, branjenje je bilo perfektno,« je dodal Allegri, z Juventusom poražei finalist LP v letih 2015 in 2017.





