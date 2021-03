Alvaro Morata nadomestil rezervista Cristiana Ronalda

Izidi 26. kola

Standings provided by SofaScore LiveScore

Juventus je svoje opravil, zdaj čaka, kaj bosta v tekmah 26. kola italijanskega nogometnega prvenstva opravila vodilna iz Milana, prvi Inter v ponedeljek protiin Atalanti ter v nedeljo drugi Milan v Veroni.Lazio je v Torinu v 14. minuti preko Argentincaprišel v vodstvo, toda do odmora ni zdržal. Francozje v 39. minuti izenačil, Rimljane pa so črno-beli strli v drugem polčasu. Španecje najprej v 57. minuti po bliskovitem nasprotnem napadu atraktivno zabil pod prečko za vodstvo, v 60. minuti pa je zadel še z bele točke po prekrškunadJuventusov trenerje tvegal in si privoščil, da jenamenil vlogo rezervista (v igro je vstopil v 69. minuti), ker ga potrebuje svežega za torkovo povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Portu. Portugalski klub bo branil prednost z 2:1.Juventus : Lazio 3:1 (Rabiot 39., Morata 57., 60., 11-m; Correa 14.)Spezia : Benvento 1:1 (Verde 71.; Gaich 24.)Udinese : Sassuolo 2:0 (Llorente 42., Pereyra 90.)Roma – GenoaCrotone – TorinoFiorentina – ParmaVerona – MilanSampdoria – CagliariNapoli – BolognaInter – Atalanta