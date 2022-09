Ameriški reprezentant aretiran zaradi šilca žganja

S policijske postaje v Cobb Countyju v severovzhodnem predmestju Atlante so potrdili aretacijo ameriškega nogometnega reprezentanta Milesa Robinsona, ki so ga obtožili kraje. Ob plačilu varščine v višini 150 dolarjev (150,6 evra) so ga izpustili na prostost, ESPN je poročal, da Robinson v baru ni želel plačati kozarčka žganja v vrednosti 5 dolarjev, ki naj bi si ga postregel brez vednosti natakarja.

Kljub temu, da so mu ob prihodu policije povedali, da lahko prizorišče mirno zapusti, če bo le poravnal zapitek, se ni dal.

»Vse to počnete zaradi petih dolarjev?« naj bi se čudil član Atlante, ki je natakarja obtožil rasizma. Robinson je sicer že dlje časa odsoten zaradi poškodbe Ahilove tetive, ki mu bo najverjetneje preprečila nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju.