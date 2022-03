Ancelotti: Magičen večer; Pochettino: Velika krivica

Karim Benzema je po hat-tricku, ki je potopil zvezdniški Paris SG v osmini finala lige prvakov, dejal, da je Real Madrid še vedno živ. »Vsi so nas odpisali, ampak za nas je vsaka tekma v ligi prvakov in španskem prvenstvu kot finale. Danes smo dokazali, da gre na nas računati,« je bil ponosen Francoz.

»Vedeli smo, da ima PSG rad žogo. Začeli smo dobro, želeli zadeti, toda presekal nas je prejeti gol. V drugem polčasu se je pokazala naša mentalna moč,« je dodal Benzema, ki je pri 34 letih postal najstarejši igralec s hat-trickom v ligi prvakov.

Mauricio Pochettino meni, da bi moral VAR posredovati pri prvem golu Reala. FOTO: Javier Soriano/AFP

»Dosegli smo zelo težko zmago. Po Mbappejevem golu smo bili že na pragu izpada. Zelo smo trpeli, toda pritisnili na vso moč. Ko smo dosegli prvi gol, se je vse spremenilo. Navijači so nas ponesli naprej, vse bolj smo verjeli v preobrat. V zadnjih 30 minutah je bila na igrišču samo ena ekipa, PSG se je razpadel. To je bila spektakularna noč,« je dejal trener Carlo Ancelotti, ki je pohvalil vpliv rezervistov Rodryga in Eduarda Camavinge: »Spremenila sta ritem igre. Camavinga nam je dal energijo na sredini. Magična noč!«

Seveda je bil njegov kolega Mauricio Pochettino drugačne volje. Trdi, da je bil pri prvem golu Reala storjen prekršek nad vratarjem Gianluigijem Donnarummo. »Velika krivica. Benzema je naredil očiten prekršek nad Donnarummo. Odtlej nismo mogli več nadzirati čustev,« je povedal Pochettino.

Gianluigi Donnarumma je bil osmoljenec tekme v Madridu. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

»Tri četrtine dvoboja smo bili boljši, zato smo toliko bolj razočarani. Ne morem kriviti vratarja za napako, saj je bil prekršek očiten. Posnetek sem si iz različnih zornih kotov ogledal 30-, 40-krat in prepričan sem, da imam prav,« je nadaljeval Pochettino in se vprašal, zakaj imamo sistem VAR: »To je najvišja raven tekmovanja, VAR ni videl prekrška in to je bila velika napaka, saj šteje vsaka podrobnost. Ta gol je spremenil vse.«