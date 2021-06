Ancelotti ob povratku v Madrid ugotovil, da se pri Realu menjajo le trenerji

Govoriti namerava tudi z Zidanom



Igrišče bo dalo odgovor

Bi lahko pod Ancelottijem vnovič zablestel tudi Gareth Bale? Z reprezentanco Walesa ga najprej čaka nastop na euru 2020 ... FOTO: Peter Cziborra/Reuters

je na sredini novinarski konferenci v Madridu dejal, da ni niti malo dvomil pred sprejetjem ponudbe za povratek na stadion Santiago Bernabeu. Klubsko vodstvo še vedno ni razrešilo ene največjih ugank pred odprtjem poletnega prestopnega roka, usode kapetana, ki pa je vsaj po besedah Ancelottija očitno bližje negativnemu kot pozitivnemu razpletu.»Nikoli si nisem predstavljal Reala brez Ancelottija, pa se je vendarle zgodilo. To moramo sprejeti, vse igralce dobro poznam in dobro se je vrniti in spet delati z njimi, to velja tudi za Sergia Ramosa,« je bil kot vedno neposreden italijanski trener, ki bo že čez nekaj dni proslavil 62. rojstni dan.Svojo 56. svečko je upihnil precej drugače razpoložen, saj mu je maja 2015 predsednikle nekaj dni pred rojstnim dnem pokazal izhodna vrata po vsega dveh sezonah sodelovanja, v katerih so kronski dragulji jubilejni deseti naslov v ligi prvakov, španski pokal in naslov svetovnega klubskega prvaka, medtem ko je Real z Ancelottijem v španskem prvenstvu najprej priznal premoč mestnemu tekmecu Atleticu in nato še najhujšemu rivalu Barceloni. Ta je s trojno krono verjetno tudi močno pripomogla k nezadovoljstvu v belem taboru in Perezovi končni odločitvi.»Edino, kar se pri Realu spreminja, so trenerji,« je nasmejan po tem, ko je v vrstah medijev prepoznal številne znane obraze, ugotavljal Ancelotti, ki je napovedal napadalen in po lastnih besedah celo »spektakularen« nogomet visokega ritma. Tako kot pred šestimi leti je v podpis prejel triletno pogodbo, izkušeni Italijan pa je tokrat na klopi nasledil svojega nekdanjega pomočnika. Francoz je v dveh etapah zbral osupljivo količino trofej, med katerimi izstopajo tri zaporedne v ligi prvakov med letoma 2016 in 2018. Ancelotti je o 13 let mlajšemu »prijatelju«, ki je klub zapustil z odprtim pismom, v katerem je vodstvo Reala obtožil, da mu ni izkazalo dovolj trdne podpore, dejal, da se z njim še ni pogovoril, a da to namerava storiti.»Kaj lahko rečem o Zizouju? Osvojil je tri evropske pokale in opravil fantastično delo. To je nogomet, en trener pride, drugi odide ... Z njim še nisem govoril, vse se je zgodilo zelo hitro, a gotovo bova govorila. V nogometu sem že 40 let, ta svet dobro poznam. Moramo sprejeti to, kar se zgodi, vse udeležence pa moramo spoštovati: igralce, trenerje, novinarje ... Ne vem, kakšen oseben odnos je imel Zidane s predsednikom. Ko je Madrid poklical, če se želim vrniti, nisem imel nikakršnih dvomov,« je povedal Ancelotti.O okrepitvah oziroma videzu moštva v sezoni 2021/22 se, tako Ancelotti, s predsednikom Perezom še ni veliko pogovarjal.»Prej sva se videla in malce govorila, vse je bilo zelo hitro,« je nadaljeval Ancelottti. »Nisva imela časa za pogovor. V naslednjih nekaj dneh bomo začeli z delom. Predsedniku sem se le zahvalil, to, da sem tukaj, mi veliko pomeni,« je bil ganjen trener, ki je za povratek v Madrid moral predčasno prekiniti pogodbo z angleškim prvoligašem Evertonom. Z liverpoolskimi modrimi, kjer je združil moči tudi z nekdanjim varovancem pri Realu, je zasedel deseto mesto v prvenstvu, v katerem mu je družbo v vrstah londonskega Tottenhama delal tudi»Mislim, da je ekipa zelo dobra, obstaja nekakšna mešanica igralcev z izkušnjami – (Toni) Kroos, (Luka) Modrić, (Sergio) Ramos, (Gareth) Bale, (Karim) Benzema – in mladih igralcev, ki imajo kakovost,« ocenjuje Ancelotti. »Vinicius Junior, Rodrygo, (Federico) Valverde ... Ekipa je številčna, morali jo bomo malce skrčiti. Mislim, da smo lahko konkurenčni. S to ekipo in tudi brez igralcev, ki so posojeni, kot velja denimo za Bala, (Martina) Oedegaarda in (Danija) Ceballosa, je Madrid prišel do polfinala lige prvakov in se boril za državni naslov. Ramos? Šele prišel sem, s klubom se moram pogovoriti glede tega. Bil je ključen za vse uspehe, ki jih je požel klub. Govori se o podaljšanju pogodbe, a saj pravim – še včeraj sem bil v Liverpoolu. Ko bom poznal podrobnosti, se lahko bolj odkrito pogovarjamo.«Ancelotti ne skriva, da do nekaterih izkušenejših igralcev, ki so pod taktirko Zidana povsem izpadli iz kombinacij za prvo postavo ali odšli na posodo, še vedno goji močna čustva. Bale je bil v svoji debitantski sezoni po prestopu iz Tottenhama k Realu ključen igralec vseh velikih finalov in strelec odločilnih golov v pohodu do španskega pokala in naslova v ligi prvakov.»Zelo veliko naklonjenost čutim do Garetha, Isca, Marcela ...« je našteval Ancelotti. »Vsi so igralci Real Madrida in poskušal jih bom motivirati, a tu je tudi drug sodnik, ki ni jaz ... To je igrišče. Gareth ni dolgo nazaj v Premier League, a je dosegel veliko golov. Vrača se, dobro ga poznam in mislim, da ima motivacijo, da poskuša igrati na svoji najboljši ravni, kar je predpogoj za izvrstno sezono.«Veliko pri Realu že dve leti pričakujejo tudi od belgijskega asa, ki pa so mu tudi drugo sezono v španski metropoli povsem pokvarile poškodbe.»Vrhunski igralec je. Imel je težave, še vedno ni izpolnil svojega potenciala, a mislim, da ga bo. Letos bi lahko bilo njegovo leto,« je optimističen Ancelotti.