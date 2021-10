Ancelotti opozoril Hazarda: Trenerju je bolj všeč nekdo drug

Trener madridskega Reala Carlo Ancelotti je po svoji prvi zmagi na ligaških el clasicih, Madridčani so v nedeljo v Barceloni slavili z 2:1, zdaj že povsem osredotočen na naslednjo preizkušnjo v španskem državnem prvenstvu proti Osasuni. Kljub pohvalam za zmago nad najhujšimi rivali pa je španske medije zanimalo, kakšen je status belgijskega zvezdnika Edena Hazarda, ki vse od prestopa iz Chelseaja kot po tekočem traku izpušča največje tekme sezone, tako pa je bilo tudi na prvem el clasicu pod taktirko Ancelottija.

Hazard se je z reprezentančnega premora sicer vrnil poškodovan in ni sodeloval ob visoki zmagi nad Šahtarjem v Kijevu (5:0). Ancelottijev udarni napadalni trio v tem trenutku poleg nezamenljivega Karima Benzemaja sestavljata mlada Brazilca Vinicius Junior in Rodrygo, ki sta se izkazala tudi na Camp Nouu s sodelovanjem pri fantastičnem vodilnem zadetku Davida Alabe.

Bale že trenira

»Težava (Hazarda, op. a.) je v tem hipu ta, da ima trenerja, ki mu je bolj všeč drugi gralec,« je bil Ancelotti zelo jasen pred sredino tekmo z Osasuno. »To se v ekipi, kakršna je Realova, lahko zgodi. Pomembno je, da ima igralec motivacijo za delo in igro. To tudi ima. Absolutno vse ima. Ima vse značilnosti igralca Real Madrida. Mora se še naprej boriti. Včasih se to zgodi, so trenutki, ko so trenerju bolj všeč drugi. Korak za korakom se vrača v najboljšo formo. Prepričan sem, da jo bo v tej sezoni spet dosegel in da bo igral več kot zdaj.«

Ancelotti se je dotaknil tudi dogodkov iz Barcelone, kjer so nekateri navijači po koncu tekme obkolili avto trenerja Ronalda Koemana. Izkušeni Italijan se je strinjal z besedami nizozemskega kolega, ki je na svoji novinarski konferenci dejal, da gre za težavo družbe.

»Ni mi bilo vseeno. Takšne stvari se ne bi smele dogajati, neolikanosti ne moremo tolerirati. A gre za težavo v družbi, Koeman ima prav, to ni težava nogometa. Gre za nespoštljivost do osebe, ne do trenerja. Življenje trenerja je prekrasno, počnemo tisto, kar radi počnemo, in to je najpomembnejše. Moraš sprejeti tudi kritike, a moti nas ta nespoštljivost,« je še dejal Ancelotti, ki je potrdil, da se je treningom pridružil tudi valižanski as Gareth Bale. Morda bi lahko sodeloval že na novembrskem mestnem derbiju z Rayem Vallecanom.