Andraž Šporar pokazal Turku, naj nanj močneje računa

Nogometaši atenskega Panathinaikosa so v grškem prvenstvu vpisali tretjo zaporedno zmago, potem ko so z izidom 2:1 na svojem štadionu premagali Panetolikos. Gostje niso bili slabi, na resda praznem štadionu so se uspešno postavili v bunker, toda ta je zdržal le do začetka drugega polčasa – ko je vstopil v igro rezervist Andraž Šporar.

Zabil je dva lepa gola

Slovenski reprezentant, ki ga novi trener Fatih Terim v svoji prvi tekmi ni angažiral in ga je pustil na klopi za rezerve, je hitro odgovoril slovitemu Turku na igrišču. Terim je spremenil tudi sistem igre, Šporar je zaigral ob grškemu napadalcu Ioannidisu.

Zabil je dva lepa gola v 51. in 89. minuti – prvega z glavo, drugega z diagonalnim strelom – ter prinesel novo zmago zeleno-belim, s katero so se zavihteli na vrh grškega prvenstva. PAOK je namreč izgubil solunski derbi na gostovanju pri Arisu. Adam Gnezda Čerin je igral vso tekmo za Panathinaikos, Benjamina Verbiča ni bilo v kadru Atenčanov.