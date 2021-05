Angleško-španski finale, za lovoriko Manchester United in Villarreal

Edinson Cavani je dvakrat zatresel mrežo Rimljanov. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Manchester United brez težav

Manchester United in Villarreal sta finalista nogometne evropske lige. Rdeči vragi so v gosteh izgubili z Romo (2:3), a napredovali v finale s skupnim izidom 8:5, medtem ko je španska rumena podmornica v Londonu ubranila vodstvo s prve tekme in po remiju brez zadetkov v finale napredovala s skupnim rezultatom 2:1.Villarreal je osmi španski klub, ki se bo meril v finalu evropske lige oziroma nekdanjega pokala UEFA, Manchester United pa je doslej enkrat proslavil naslov v tem tekmovanju, leta 2017 je v finalu ugnal Ajax. Španski klubi bodo v finalu lovili 13., Angleži pa deseto lovoriko.Rezultatsko je bil drevi bolj zanimiv dvoboj v Londonu, na katerem je sodil slovenski sodnik. Londončani so prvič streljali proti vratom Špancev šele v 25. minuti,pa je dve minuti kasneje po zvitem strelu zadel vratnico. Vratarje imel veliko sreče tudi v 79. minuti ogromno sreče, saj ga je po strelu Aubameyanga znova rešila vratnica. Do konca so domači skušali priti do odločilnega zadetka, a je gostujoča obramba zadržala vse napade.Drugi dvoboj je bil odločen že na Old Traffordu pretekli četrtek. Roma se kljub temu ni predčasno vdala, toda v prvih 45 minutah je bil nevarnejši United.i je v 20. minuti zadel prečko, šest minut kasneje pa je po njegovem močnem strelu vratarposredoval z glavo. V 39. minuti je Cavani po lepi poteziin podajile uspešno zadel za vodstvo Angležev.je v 57. minuti izenačil, potem ko je podstavil glavo po slabem udarcu. Le tri minute kasneje je Roma prešla v vodstvo, potem ko je izkoristila poigravanje Freda na robu kazenskega prostora. Z 20 metrov je bil natančenČe je United v prvih 20 minutah drugega polčasa deloval zelo slabo, je vse dvome v 69. minuti razrešil drugi zadetek Cavanija po podaji Bruna Fernandesa. Roma je v 84. minuti le prišla do zaslužene zmage na drugi tekmi, ko je v polno zadel