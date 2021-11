Angleže po hat-tricku Kana ustavi le čudež, Švicarjem točka v Rimu

Angleži v obračunu z Albanijo v skupini I na domačem Wembleyju niso ničesar prepustili naključju in po tem, ko je v deveti minuti zadel Harry Maguire, je Harry Kane v 18. minuti dosegel svojega prvega od skupno kar treh zadetkov. Albanci so v 12. in 17. minuti sucer ostali brez poškodovanih Keidija Bare in Marasha Kumbulle, do konca polčasa pa povsem razpadli: Kane, ki bo konec meseca s Tottenhamom obiskal mariborski Ljudski vrt za tekmo konferenčne lige z Muro, je zadel še dvakrat v 33. oziroma 45. minuti, podal je tudi Jordanu Hendersonu za 3:0 v 28. minuti. Selektor Gareth Southgate ga je zamenjal v 63. minuti, ko je v igro poslal Tammyja Abrahama.

Angleži so z visoko zmago ohranili prednost treh točk pred Poljaki, ki so z dvema goloma Roberta Lewandowskega slavili na gostovanju v Andori (4:1). Že po nekaj več kot desetih sekundah igre, kar je absolutni rekord, je bil izključen domači napadalec Ricard Fernandez. Evropski podprvaki bi morali v zadnjem kolu izgubiti v San Marinu, ob tem pa bi morali Poljaki rekordno visoko ugnati Madžare na svoji zelenici, saj je razlika v zadetkih tista, ki ob morebitni točkovni izenačenosti odloča o končni uvrstitvi. Poljaki imajo razliko v golih +20, Angleži pa +26, tako da lahko že zapišemo, da bodo trije levi po uvrstitvah v polfinale SP 2018 in finale eura 2020 poskušali nov podvig uprizoriti tudi na SP 2022 v Katarju.

Jorginho tokrat ni bil junak

Zaenkrat še ni jasno, če bo tam igrala tudi evropska prvakinja Italija, ki je zmogla v Rimu zgolj remizirati s Švico. Ta je z golom Silvana Widmerja celo povedla v 11. minuti, Giovani Di Lorenzo pa je po predložku v 36. minuti izkoristil slab izlet iz vrat Yanna Sommerja in na štadionu, kjer se je junija začel italijanski pohod do evropskega naslova, zadel v prazna vrata za končnih 1:1. Jorginho je imel na nogi v 90. minuti zmagovito najstrožjo kazen, a mu ni uspelo ohraniti takšne zbranosti kot na letošnjem euru, saj je vezist Chelseaja streljal visoko prek vrat. Azzurri imajo malenkost boljšo razliko v golih od Švicarjev (+11 oziroma +9), Italijani v zadnjem kolu odhajajo na gostovanje v Belfast, medtem ko bodo Švicarji gostili Bolgare.

Avstrijci so se za porazne kvalifikacije, dobili bodo sicer še eno priložnost zaradi uspešnih nastopov v ligi narodov, svojim navijačem »opravičili« z zmago nad Izraelom v Celovcu. Gostje so dvakrat vodili, gol Nira Bittona iz prvega polčasa je v 51. minuti z enajstih metrov izničil Marko Arnautović, Doru Peretzu (59.) pa je tri minute kasneje odgovoril Louis Schaub. Ta je bil na koncu veliki junak dvoboja, saj je po podaji Arnautovića dosegel tudi tretji gol za Avstrijo, končni izid je postavil Bayernov as Marcel Sabitzer. Izrael zaradi boljše razlike v zadetkih ostaja pred našimi severnimi sosedi.

V skupini F je Škotska na prvi petkovi tekmi z zmago nad Moldavijo (2:0) že potrdila osvojitev drugega mesta, ki prinaša dodatne kvalifikacije, medtem ko so Danci svoj nepremagljivi niz nadaljevali z domačo zmago nad Ferskimi otoki (3:1). To, kar na prejšnjih osmih tekmah ni uspelo Škotom, Izraelcem, Avstrijcem in Moldavcem, je starim slovenskim znancem iz Atlantskega oceana, saj so kot prvi dosegli gol proti Danski (razlika v golih 30:1). Klaemint Olsen je tisti, ki se je razveselil že skoraj zgodovinskega dosežka, potem ko so Danci prek Andreasa Skov Olsna v 18. minuti zadeli za 1:0, na 2:0 pa je v 63. minuti za polfinaliste letošnjega eura povišal Jacob Bruun Larsen. Po tem, ko so Ferci zapretili z velikim presenečenjem, je dvoboj dokončno odločil Joakim Maehle.

Standings provided by SofaScore LiveScore

