Angleži in Francozi slavili, Benzema zapravil 11-metrovko

Na euru 2020 bodo med favoriti Anglija, Francija, Nemčija in tudi Nizozemska. Angleži so premagali Avstrijo z 1:0, Francozi s 3:0 Wales, Nemci so igrali 1:1 z Dansko, Nizozemci pa 2:2 s Škotsko.



Francozi, ki so za mnoge glavni favoriti letošnjega EP, so se veselili po golih Kyliana Mbappeja, Antoina Griezmanna in Ousmana Dembeleja, potem ko je pri izidu 0:0 v prvem polčasu najstrožjo kazen zapravil povratnik v reprezentanco Karim Benzema. Kasneje se je izkazal s podajo za gol Dembeleja. Tekma je bila v domači Nici, kjer je nekoč igral tudi z Luko Elsnerjem, nekaj posebnega za vratarja modrih: Hugo Lloris je odigral jubilejno 100. tekmo kot kapetan Francije, za nameček pa še ni prejel gola.



Mladi član Arsenala Bukayo Saka je bil edini strelec za Angleže proti Avstriji, medtem ko je Florian Neuhaus Nemce popeljal v vodstvo v uvodu drugega polčasa, sredi tega pa je Yussuf Poulsen izenačil za Dansko. Nizozemce je rešil Memphis Depay, ki je dosegel oba gola za oranžne, drugega v 89. minuti.



Na drugih tekmah je Belorusija izgubila proti Azerbajdžanu z 1:2, tako kot Romunija proti Gruziji, Bosna in Hercegovina ter Črna gora sta igrali 0:0, Norveška pa je premagala Luksemburg z 1:0 po golu Erlinga Haalanda v sodniškem dodatku.



