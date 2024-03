Kek je spremljal: Anglija izgubila, Danci neodločeno

Tako kot slovenska nogometna reprezentanca tudi druge marčevski termin izkoriščajo za preverjanje pripravljenosti. Dejavna sta bila tudi tekmeca Slovencev na letošnjem evropskem prvenstvu. Anglija je proti Braziliji izgubila z 0:1, Danska je s Švico igrala 0:0. Avstrijci in Nemci so dosegli najhitrejša gola v zgodovini reprezentančnih tekem.

Angleži, ki ob Franciji veljajo za prve favorite letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji, so bili enakovreden boj z Brazilci, je pa tem vodstvo priigral komaj 17-letni Endrick v 80. minuti. Brazilci so dobili enajst od zadnjih dvanajstih prijateljskih tekem z evropskimi tekmeci.

Pred tem je Avstrija, ki bo jeseni igrala v isti skupini lige narodov kot slovenska vrsta, v Bratislavi ugnala Slovaško z 2:0. V zgodovino se je vpisal soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu Christoph Baumgartner, ki je po podatkih avstrijske nogometne zveze dosegel najhitrejši zadetek na uradnih reprezentančnih tekmah, gol je dosegel po dobrih šestih sekundah. Andreas Weimann je končni izid postavil v 82. minuti.

Po dobrih šestih sekundah pa je zadel tudi Florian Wirtz, ki je po podaji povratnika v reprezentanco Tonija Kroosa Nemčiji priigral vodstvo v Franciji. Kai Havertz je povečal prednost Nemčije v 49. minuti in postavil končni izid.

Irska in Belgija sta se razšli z 0:0, tako kot tudi Hrvaška in Tunizija. A slednji sta streljali še enajstmetrovke, Tunizijci so zgrešili tri od zadnjih štirih v skupno sedmih serijah.