Angleži plesali v prvem polčasu, Slovenci v drugem

Slovenija : Anglija 2:2 (0:2) Štadion Z'Dežele, gledalcev 500, sodnik Aristotelis Diamantopoulos (Grčija) 6.

Strelci: 0:1 – Gallagher (5, Brewster), 0:2 – Palmer (14, Thomas), 1:2 – Španring (49), 2:2 – Stojinović (66, Žugelj).

Slovenija (4-2-3-1): Turk 6; Pavlović 5,5, Zec 5,5 (od 52. Laci), Stojinović 6,5, Mutavčić 5 (od 37. Španring 6); Zabukovnik 6, Markuš 5,5; Matko 5,5, Svetlin 6, Žugelj 6 (od 81. Tičić -); Flakus Bosilj 5,5 (od 80. Cipot -); Anglija (4-3-3): Bursik 6, Thomas 6, Harwood Bellis 6, Guehi 6,5, Aarons 5,5 (od 63. Livramento 6); Ramsey 6,5, Gallagher 6,5, Skipp 6; Palmer 6,5 (od 70. John Jules 5,5), Brewster 6 (od 70. Balogun -), Smith Rowe 6; posest žoge v %: 43:57; streli: 11:13; na vrata: 3:4; koti: 8:4; prekrški: 16:12.

Druga izida: Kosovo : Češka 0:1, Albanija : Andora 2:0.

Mladi slovenski nogometaši so osvojili pomembno točko v boju za evropsko prvenstvo, ki bo čez dve leti v Romuniji in Gruziji. Potem ko so bili v prvem polčasu nemočni v dvoboju z angleškimi vrstniki, so v drugih 45 minutah pokazali drugačen obraz in zasluženo zapustili igrišče s točko na svojem računu. V ponedeljek (18.30) jih čaka nov izziv v albanskem mestu Elbasani, kjer bodo lovili drugo zmago v tem ciklusu.Sinoči smo videli v Celju spopad dveh različnih nogometnih svetov. Škoda, da si ni tekme ogledalo več privržencev čudovite igre z žogo, saj bi imeli kaj videti. V prvem polčasu na žalost resda predvsem na igralni polovici Slovenije, ki ni mogla parirati igrivim, tehnično predobrim in prehitrim mladcem iz angleške premier league.Selektorje lahko v tem delu igre le nemočno opozarjal fante, naj stopijo bližje tekmecem, naj poskušajo storiti odločen prekršek in pokazati več volje. Slovenci v prvem polčasu niso sprožili na vrata gostov niti enega strela. Na drugi strani so Otočani hitro dosegli, kar so želeli. Po pičlih 15 minutah igre je bilo že 0:2 in navzoči so se upravičeno zbali, da bo začelo deževati tudi v mrežo, ne le po zelenici v Celju.Pri prvem golu sta izpadla iz igrein, podobno je bilo pri drugem. Da je na desni slovenski strani odprta avtocesta Celje-London, je spoznal tudi Aćimović, ki je opravil menjavo že v 37. minuti.Slovenci so se zbrali šele v nadaljevanju tekme. Takoj so se postavili višje, z nekaterimi potezami so dali vedeti, da vendarle premorejo v nogah dovolj dinamita za kaj več in da so se sprva očitno le prestrašili izziva v tekmi z 200 milijonov evrov vredno otoško reprezentanco.Gostitelji so se prebili do točke z agresivno igro in orožjem, ki pripada manjšim reprezentancam: s prekinitvami. Oba gola so zabili po kotih. Najprej je eno od odbitih žog unovčil rezervist, nato je po podajinajvišje skočil kapetan