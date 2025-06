Real Madrid določil klavzulo za svojega upa: milijarda evrov

Iz nogometnega sveta prihaja zanimiva novica o novi pogodbi z bajeslovno odškodnino za enega nogometaša. Real Madrid in Raul Asencio sta namreč podaljšala pogodbo z izjemno odkupno klavzulo v višini milijarde evrov. Real si je zagotovil, da ga v prihodnje najbrž ne more odpeljati noben drug klub. Obenem bo 22-letnik, ki je v tej sezoni igral z dresom številka 35, naredil nov korak po hierarhični lestvici kluba – v naslednji sezoni bo dobil številko med 1 in 25.

»Španski gigant je pripravljen investirati veliko v izjemne talente in z odkupno klavzulo v višini ene milijarde evrov zagotavlja, da nihče ne more odplačati njegove cene,« so zapisali v specializiranem mediju Madrid Universal. Pogodba sledi klasični strategiji zaščite mladih obetavnih igralcev, značilni za Real Madrid, s katero se strinja tudi novi trener kluba Xabi Alonso.

Raul Asencio, ki je prišel k Realu iz akademije Las Palmasa, si je pri 22 letih utrdil svoje mesto v enajsterici Reala. V tej sezoni je nosil majici s številko 35, toda zaradi dogovorjenega prestopa v člansko ekipo bo dobil neko številko od 1 do 25. To je pomemben korak, ki nakazuje njegovo lažje in hitrejše vključevanje v udarno ekipo.