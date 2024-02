Ante Šimundža: Dosegli smo, kar smo želeli

Nogometni prvoligaši zaključujejo priprave na drugi del 1. SNL, ki ga bosta v soboto odprli Olimpija in Rogaška (13.00). Tudi Mariborčani so potegnili črto pod opravljenim v Turčiji. Vijoličasti bodo v sredo igrali generalko z Bistrico, doslej so odigrali šest tekem in le dvakrat prejeli gol: Nafta 3:0 (Jakupović 2, Barišić), Trenčin 0:0, Lech 0:3, Šahtar 0:0, Surkhon 3:0 (Jakupović 3) in Tuzla 0:0. »Dosegli smo, kar smo želeli. Vzpostavili smo red in disciplino, igramo na visoki ravni telesne pripravljenosti. Prave tekme bodo resda nova zgodba, toda zelo sem zadovoljen,« je zatrdil mariborski trener Ante Šimundža.

Izidi pripravljalnih tekem: Slovan Bratislava – Bravo 1:1 (Tučić), Domžale – Hartberg 5:3 (Pišek, Perc, Šturm, Markuš, Topalović), Domžale – Brinje 1:1 (Krupić), Koper – Sarajevo 1:0 (Jurić), Mura – Bistrica 2:0 (Jovičević, Lamy), Olimpija – Volfšperk 0:1, Primorje Emundia – Kalcer Radomlje 3:0, Rogaška – Kolubara 5:1 (Mijić, Korošec, Thalisson, Satchwell, Flis), Koper – Kolubara 2:2 (Sule, Petriško), Maribor – Surkhon 3:0 (Jakupović 3), Maribor – Tuzla 0:0.