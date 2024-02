Srečko Katanec blizu velikega podviga v Katarju

Nogometašem Uzbekistana, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, se na azijskem prvenstvu v Katarju ni uspelo uvrstiti v polfinale. V zadnjem četrtfinalu so gostitelji in branilci naslova po enajstmetrovkah zmagali s 3:2, v rednem delu zanimive tekme in podaljšku je bilo namreč 1:1 (1:0). Pred tem je bil Iran z 2:1 boljši od Japonske. V petek sta si polfinalno vstopnico že zagotovili reprezentanci Jordanije in Južne Koreje, ki sestavljata prvi polfinalni par. Jordanija je z 1:0 premagala Tadžikistan, Južna Koreja pa z 2:1 po podaljšku Avstralijo.

Katančevi igrali odlično v drugem polčasu

Četa srečka Katanca je v prvem delu prvega polčasa uspela umiriti igro Katarcev. Potem pa je Hasan Al Hajdos v 28. minuti streljal povsem na golovi črti in skoraj iz mrtvega kota, Utkir Jusupov jo je nesrečno preusmeril za avtogol in polne tribune so navdušeno pozdravile vodstvo domačih, za katerega je imel veliko krivde tudi uzbekistanski čuvaj mreže.

Uzbekistan je deloval dobro kljub številnim odsotnim nosilcem igre in je bil blizu presenečenja v četrtfinalu AP. FOTO: Karim Jaafar/AFP

Zaključek prvega polčasa je pripadel Uzbekistancem, ki so poletno nadaljevali tudi v drugem delu. Že takoj na začetku polčasa sta lepi priložnost zamudila Otabek Šukurov in Jalolidin Mašaripov. V 59. minuti je za 1:1 poskrbel Odiljon Hamrobekov, ko mu je med padanjem vendarle uspelo poslati žogo v mrežo. V nadaljevanju je bilo še nekaj zanimivih akcij, a se tudi po 12 minutah sodnikovega dodatka ter v podaljških mreži nista več zatresli.

Katanec je med tekmo prejel rumeni karton. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Kazenske strele je prvi začel Uzbekistan, prvi izmenjavi sta bili uspešni, drugi pa ne, po tretji pa so bili v zaostanku Katarci, a je njihov vratar naslednjič ubranil še drugi strel in nato je bil izid znova izenačen na 2:2. V peti izmenjavi je streljal kapetan Mašaripov, a medlo po sredini vrat in še tretjič je vratar gostiteljev strel zaustavil. Pedro Miguel je streljal za polfinale in z zadetkom pod prečko končal pot Uzbekistana.

Prvi polfinale bo v torek

Uzbekistan je po letu 2011 skušal še drugič priti v polfinale regionalnega celinskega prvenstva, tokrat ood vodstvom Katanca. Ta je za nekdanjo jugoslovansko reprezentanco med letoma 1983 in 1990 na 31 tekmah dosegel pet golov ter bil član ekipe, ki je leta 1984 osvojila bronasto olimpijsko medaljo v Los Angelesu. Zbral je tudi pet nastopov za slovensko reprezentanco, uspešen je bil tudi na klubski mednarodni ravni in je zato postal tudi član Hrama športnih junakov.

Takole se je veselil Katarec Akram Afif po zadeti enajstmetrovki. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Leta 1997 in 1998 je bil prvič na klopi Gorice, ko je začel uspešno samostojno trenerko kariero. Med leti 1998-2002 in 2013-2017 je v dveh selektorskih mandatih slovensko reprezentanco pripeljal tako na evropsko (2000) kot tudi na svetovno prvenstvo (2002). V zadnjih dveh desetletjih je bil še selektor državnih reprezentanc Makedonije (2006-2009), Združenih arabskih emiratov (2009-2011), Iraka (2018-2021) in od leta 2021 Uzbekistana.

Prvi polfinale bo v torek, drugi z današnjima zmagovalcema v sredo, finale prvenstva pa bo prihodnjo soboto.