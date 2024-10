Ante Šimundža in Maribor sta se razšla

Slovenski nogometni strokovnjak Ante Šimundža ni več trener Maribora, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz štajerske prestolnice. »Ante Šimundža je bil pomemben del našega kluba, v preteklosti kot igralec in pozneje kot član strokovnega štaba. Dolga leta je posvetil klubu, njegov prispevek na igrišču in s klopi je trajno zaznamoval našo ekipo ter delovanje kluba,« je uvodoma zapisala trenutno drugouvrščena ekipa v Prvi ligi Telemach, ki ima točko zaostanka za vodilno Olimpijo.

»Izražamo mu zahvalo za predanost in storjeno med skupnim obdobjem. Svoje delo je opravljal z veliko zagnanostjo in pripadnostjo, za kar se iskreno zahvaljujemo ter mu želimo veliko sreče ter uspehov na nadaljnji poti,« je še zapisal 16-kratni državni in devetkratni pokalni prvak Slovenije. Šimundža (53) je poleg Maribora v Sloveniji vodil še Muro, v tujini pa avstrijski GAK in bolgarski Ludogorec iz Razgrada.