Ante Šimundža matiral Joseja Mourinha

Četrtkovi večeri bodo pogosto rezervirani za tekme najboljših klubov v Uefinih evropski in konferenčni ligi. Eno najodmevnejših zmag je zrežiral slovenski trener Ante Šimundža, ki je na klopi Ludogorca ukanil Romo s trenerjem Josejem Mourinhem.

V prvi tekmi skupine C evropske lige so Bolgari premagali Rimljane z 2:1 (Cauly 72, Nonato 88; Šomurodov 86) in si priigrali vrh lestvice, v katerem je tudi Betis, ki je premagal Helsinke.

Žan Karničnik ni igral, tudi Miha Zajc je zmago Fenerbahčeja nad kijevskim Dinamom (2:1) spremljal s klopi. Podvig v konferenčni ligi je pripravil latvijski RFS, ki je remiziral pri Fiorentini (1:1), Žiga Lipušček je igral vso tekmo.