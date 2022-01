Arabski derbi odločil Trezeguet

Po Kamerunu in Burkini Faso se je v polfinale afriškega nogometnega prvenstva v Kamerunu prebil tudi Egipt, ki je danes po podaljšku premagal Maroko z 2:1 (1:1, 0:1). Zadnja četrtfinalna tekma med Senegalom in Ekvatorialno Gvinejo se bo v Yaoundeju pričela ob 20. uri.

Po prvem polčasu je bolje kazalo Maročanom, ki so povedli že v sedmi minuti, potem ko je z 11-metrovke zadel Sofiane Boufal. Sedemkratni prvaki črne celine so v 53. minuti izenačili po golu prvega zvezdnika Mohameda Salaha. V rednem delu ni bilo več zadetkov, odločitev o zmagovalcu je padla v podaljšku, strelec odločilnega gola pa je bil Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan oziroma bolj znan kot Trezeguet v 100. minuti.

V soboto je gostitelj celinskega prvenstva v Douali z goloma Karla Tokoja Ekambija premagal Gambijo z 2:0. Na drugi tekmi v Garoui je Burkina Faso premagala Tunizijo z 1:0, strelec edinega zadetka je bil Dango Outtara.

Prva polfinalna tekma med Burkino Faso in zmagovalko drevišnjega dvoboja med Senegalom in Ekvatorialno Gvinejo bo 2. februarja, dan kasneje pa bo še tekma med Kamerunom in Egiptom. Tekma za tretje mesto in veliki finale bosta 6. februarja.