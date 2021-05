Argentinci odpovedali gostiteljstvo, tudi letos brez Cope

Drugi val na vrhuncu

Argentinska ministrica za zdravje Carla Vizzotti je že včeraj namignila, da je Copa ogrožena. FOTO: Lara Sartor/AFP

Izvedba južnoameriškega prvenstva v nogometu je resno ogrožena. Dva tedna pred načrtovanim začetkom se je kot prireditelj umaknila še Argentina, ki naj bi po prvotnem načrtu že lani skupaj s Kolumbijo gostila tekmovanje.»Glede na trenutne okoliščine je zveza Comnebol sklenila, da odpove organizacijo tekmovanja v Argentini,« so na Twitterju potrdili tudi pri Južnoameriški nogometni zvezi (Conmebol) in dodali, da preverjajo ponudbe drugih držav, ki bi lahko nadomestile prvotna prireditelja.Pri Comnebolu ne skrivajo, da so v časovni stiski, saj naj bi se turnir po prvotnih načrtih začel že 13. junija in trajal do 10. julija.Comnebol je svojo odločitev o koncu sodelovanja z argentinsko zvezo sprejel tudi na osnovi sporočila argentinskega notranjega ministra, ki je v pogovoru s predstavniki zveze izpostavil, da so možnosti za igranje prvenstva zelo minimalne.V Argentini je namreč prav zdaj na vrhuncu drugi val epidemije. Samo v četrtek so v Argentini, kjer velja strogo zaprtje države, odkrili več kot 41.000 okužb z novim koronavirusom, kar je nov rekord.Pred 14 dnevi so za preložitev prvenstva zaprosili v Kolumbiji, a je Comnebol to možnost takoj zavrnil. Kolumbijci so upali, da bi turnir prestavili na konec leta, ko naj bi ukrotili pandemijo covida-19 in bi na štadion lahko prišli tudi navijači. A v Kolumbiji je trenutno tudi zelo napeta politična situacija, saj si od konca aprila sledijo protesti in izgredi. Po podatkih urada varuha človekovih pravic je v teh protestih doslej umrlo vsaj 44 ljudi, številni so bili žrtve nacionalne policije. In v takih razmerah je tudi Kolumbija ostala brez tekmovanja.