Argentinci so nasledili Italijane na lestvici nepremaganih

S sredinim neuspehom italijanske nogometne izbrane vrste proti Španiji (1:2) v polfinalu lige narodov se je sprostilo vodilno mesto na lestvici najdaljših aktualnih nizov brez poraza na reprezentančni ravni. Azzurre, ki niso klonili na 37 zaporednih tekmah, kar je svetovni rekord, so med moštvi višjega razreda nasledili Argentinci.



Njihov niz 23 tekem s 14 zmagami in 9 remiji se je začel po porazu v polfinalu južnoameriškega prvenstva 2019 proti Braziliji, po gostovanju v Paragvaju (0:0) v bitki za svetovno prvenstvo 2022 pod vodstvom Lionela Messija in selektorja Lionela Scalonija pa so vendarle še daleč od svojega rekorda iz let 1991-93, ko so bili neporaženi na 31 tekmah. Takrat je bil njihov selektor Alfio Basile.

Največ zaporednih tekem brez poraza:

37 – Italija (2018-2021)

36 – Brazilija (1993-1996)

35 – Španija (2007-2009)

31 – Argentina (1991-1993)

30 – Francija (1994-1996), Italija (1935-1939)

