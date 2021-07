Argentinski tank še drugič zapeljal iz zmajevega gnezda

Vodstvo ljubljanske Olimpije je na uradni spletni strani kluba potrdilo, da je doseglo dogovor za prestop napadalca, ki bo oblekel dres mehiškega prvoligaša Atletica de San Luisa. Več podrobnosti niso razkrili, po nekaterih informacijah pa je odškodnina rahlo presegla 800 tisoč evrov.Vombergar je pri 26 letih s tem zaključil že svojo drugo etapo v Ljubljani, kamor se je prvič preselil avgusta 2017 in jo zapustil februarja 2019, ko ga je pod svoje okrilje vzela ruska Ufa. Tam se ni naigral in se v začetku minule sezone vrnil v slovensko metropolo, kjer je skupno odigral 71 tekem in poleg 29 zadetkov podelil še devet podaj.»Vombi, hvala in srečno!« so sporočili pri Olimpiji.Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi Vombergar: »Hvala dragi navijači za vso podporo! Hvala vsem v klubu NK Olimpija. S ponosom sem nosil ta dres. Olimpija bo zmeraj v mojem (zelenem) srcu. Srečno, vaš Vombi.«Olimpijo, ki je v novo sezono krenila z novim trenerjem, sta pred novo sezono že okrepila dva napadalno usmerjena nogometaša,in, še pred Vombergarjem pa je v beloruski Šahtjor Soligorsk za nekaj manj kot 500 tisočakov odškodnine odšel najboljši posameznik minule sezone državnega prvenstva in prvi strelec klubaPrva tekmovalna preizkušnja zeleno-bele čaka 18. julija v Domžalah, kjer bo na sporedu tekma prvega kola državnega prvenstva, sredi tedna (22. julija) pa sledi prva tekma v kvalifikacijah za konferenčno ligo proti zmagovalcu para La Fiorita – Birkirkara, slednja je na prvi tekmi na Malti pred gostovanjem v San Marinu slavila z 1:0.