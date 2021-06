Arnautović je rekel, da je boljši kot Ibra, Adriano, Crespo ...

Sloviti Portugalec Jose Mourinho, zdaj trener Rome in tudi komentator radijske postaje talkSPORT za evropsko prvenstvo, je razkril, kakšno je bilo prvo srečanje z avstrijskim reprezentantom Markom Arnautovićem, ko je bil trener Interja.



»Tehnični direktor moštva je bil Marco Branca. Imeli smo trening in Marco je pripeljal predstaviti 18-letnega fanta. Po polovici treninga sem pristopil k njima, da se pozdravim, medtem ko so Ibra, Adriano, Hernan Crespo, Julio Cruz vadili naprej. Stisnil sem jima roko, izmenjali smo nekaj besed, potem pa mi je Marko rekel. Gospod, boljši sem od vseh. Nasmejal sem se, Ibra, Adriano, Hernan, Julio in Marko je mislil, da je boljši od vseh,« je soočenje z avstrijskim reprezentantom slikovito predstavil prav tako samozavestni gospod posebnež.



Arnautović, Dunajčan srbskega rodu, se bo v novi sezoni s Kitajske najbrž preselil v Italijo, kjer si ga želi Bologna. Na euru je igral tekmo in pol ter dosegel gol. Eno tekmo pa je bil kaznovan, ker je imel predolg jezik za makedonskega reprezentanta albanskega rodu Ezgjana Alioskega.

