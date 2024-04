Arsenal razbil Chelsea za skok na vrh

Nogometaši Arsenala so v zaostali tekmi 29. kola angleškega prvenstva v mestnem derbiju napolnili mrežo Chelseaja (5:0) in se utrdili na prvem mestu lestvice. Prednost pred Liverpoolom, ki ima tekmo manj, so povečali na tri, pred Manchester Cityjem, ki ima dve tekmi manj, pa na štiri točke.

Pot do zmage je že v četrti minuti tlakoval Leandro Trossard, v drugem polčasu sta po dvakrat v polno zadela še Ben White in Kai Havertz.

Chelsea je doživel največji poraz proti Arsenalu, odkar je trener topničarjev Mikel Arteta. »Ko imamo slab dan, smo res slabi. Ko imamo dobrega, lahko premagamo vsakogar,« se je trudil pojasniti polom trener Maurcio Pochettino. Le tri dni prej je Chelsea v polfinalu angleškega pokala igral odlično proti Manchester Cityju (0:1). Chelseajeva šibka točka je obramba, saj je prejela že kar 57 golov, do konca prvenstva pa so še štiri tekme.