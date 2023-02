Angleži z ameriškimi dolarji ne sprašujejo za ceno

V nadaljevanju preberite:

Prestopni rok se sicer še zdaleč ni zaključil. V Avstriji bodo nogometni poslovali vse do 6. februarja, slovenski klubi pa do sredine tega meseca, ko bodo vrata nogometne tržnice zaprli tudi Hrvati in Švicarji, vmes pa v tem vrstnem redu še Turki, Srbi, Makedonci, Črnogorci, Romuni in Madžari. Toda glavni dogodek je brez dvoma že za nami: Enzo Fernandez, vezist Benfice in argentinske reprezentance je po dolgi prestopni sagi pristal v Chelseaju, ki je zanj odštel rekorden znesek, ko gre za prihode nogometašev v angleške klube. Angleži so to zimo spet napeli mišice, celo v 2. ligi so vrgli rokavico elitnim prvenstvom stare celine.