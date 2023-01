Tottenham se ga je želel znebiti, zdaj je rekorder

Kako tanka je črta med slavo in anonimnostjo, kaže tudi primer Harryja Kana. Najboljšemu strelcu in kapetanu Anglije verjetno nikdar ne bi zares uspelo v nogometu, če bi nekdanji trener Tottenhama Tim Sherwood upošteval željo nadrejenih, ki so se želeli znebiti domnevno neperspektivnega napadalca.

Kane (29) se je včeraj z 266. golom izenačil z Jimmyem Greavesom na večni klubski lestvici strelcev, ko je zadel za zmago proti Fulhamu z 1:0. S 199 zadetki v premier league pa zaostaja samo za Waynom Rooneyjem (208) in Alanom Shearerjem (260).

Harry Kane je vodja Tottenhama. FOTO: David Klein/Reuters

Toda preden se je uveljavil, je bil večkrat posojen v nižje klube, kot so Leyton Orient, Millwall, Norwich in Leicester. Sherwood mu je aprila 2014 dal prvo priložnost v premier league. »Vsak trener, ki je delal s Harryjem, mi je govoril, da mu ne bo uspelo. Kdor zdaj trdi drugače, laže,« je v kolumni za The Mail razkril Sherwood.

»Opazoval sem ga, ko ga ni bilo pri nas. Dobro se je razvijal, v Millwallu je bil imenovan za mladega igralca leta. Kazal je močan značaj. Ko je naposled prišel nazaj na White Hart Lane, sem mu svetoval, naj ne sprejme več drugih ponudb in naj se bori za svoje mesto. Trener pred mano Andre Villas-Boas ga ni imel namena preizkusiti. Tudi športni direktor Franco Baldini ga je odpisal in me pozval, naj se ga znebim. Bili so klubi, ki so se zanimali zanj. Toda jaz sem vztrajal,« se je spominjal Sherwood.

Harry Kane je na SP proti Franciji izkoristil prvo enajstmetrovko, drugo pa zapravil. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Ni naravnih talentov

Kane je na debiju dosegel gol ob zmagi s 5:1 proti Sunderlandu. Od takrat je v vseh osmih sezonah dosegel več kot 24 golov. Sherwood je pri njem cenil predvsem marljivost: »Ne maram naravnih talentov. Zame ti ne obstajajo. Potrebno je veliko truda. Harry je delavec še zdaj.«

Kane bo želel prehiteti Greavesa v soboto v četrtem kolu pokala FA. V tem tekmovanju bo tudi želel osvojiti prvo klubsko lovoriko.