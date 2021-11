Arteta jubilej proslavil z zmago, Conte začel z remijem brez golov

V 11. kolu so z 1:0 premagali Watford, kar je bila že njihova osma zaporedna tekma, na kateri so osvojili vsaj točko in šesta zmaga v tem obdobju. Londončani so tako omogočili svojemu trenerji Mikelu Arteti, da z zmago proslavi jubilej; 100. tekmo na klopi topničarjev v vseh tekmovanjih.

Arsenal je bil po pričakovanju boljši tekmec. Od prve minute je napadel vrata tekmecev, a je bil neučinkovit. Priložnosti sta zapravljala predvsem Pierre-Emerick Aubameyang, ki je v 36. minuti zapravil enajstmetrovko, in Bukayo Saka, ki je v sedmi minuti sicer dosegel gol, a so ga sodniki zaradi nedovoljenega položaja razveljavili. V 56. minuti pa so se napadi Artetinih varovancev vendarle obrestovali, Emile Smith-Rowe se je dokopal do odbite žoge in z natančnim nizkim strelom poslal žogo ob levi vratnici v mrežo.

Če Arsenal v zadnjem času kaže dobro formo, pa to ne velja za njegovega mestnega tekmeca Tottenham. Sredi tedna je moral njegovo klop zapustiti Nuno Espirito Santo, nasledil ga je Italijan Antoni Conte. Ta ekipe zaenkrat še ni uspel vrniti na zmagovito pot, na svojem debiju je proti Evertonu v Liverpoolu osvojil točko, tekma se je končala brez golov.

Tottenham je tekmo slabo začel, ob koncu prvega dela pa je postal nevarnejši. V drugem delu je bil nato boljši tekmec, Giovani Lo Celso je v 87. minuti zadel vratnico, je pa vseeno lahko zadovoljen, saj so imeli svoje priložnosti tudi Liverpoolčani, ki so v 68. minuti tudi že mislili, da so po domnevnem prekršku vratarja Huga Llorisa nad Richarlisonom dobili enajstmetrovko, a je po ogledu VAR-a sodnik svojo odločitev preklical. VAR je bil na strani gostov tudi v sodniškem dodatku, ko je moral igrišče zaradi grobega prekrška zapustiti rezervist Evertona Mason Holgate. A časa za spremembo izida je bilo premalo.

Tudi Leeds in Leicester sta se razšla z neodločenim izidom, tekma se je končala 1:1. Raphinha je v 26. minuti domače popeljal v vodstvo, le Harvey Barnes je le dve minuti pozneje izenačil.

Ob 17.30 uri je na sporedu še drugi veliki obračun tega kola med West Hamom in Liverpoolom, potem ko je na sobotnem mestnem derbiju na Old Traffordu zmago z 2:0 proti Manchester Unitedu slavil Manchester City.

Aston Villa odpustila trenerja

Vodstvo Aston Ville je po nizu slabih rezultatov odpustilo trenerja Deana Smitha, so sporočili na uradni spletni strani. Petdesetletni Anglež je moštvo iz Birminghama prevzel oktobra 2018 in ga še v isti sezoni popeljal med angleško elito, v minuli sezoni pa je z njim zasedel 11. mesto. V tej sezoni Aston Villi, ki je pred začetkom tekmovalnega obdobja ostala brez prvega zvezdnika Jacka Grealisha, ki je okrepil Manchester City, ni šlo po načrtih.

Po 11 tekmah v prvenstvu so na 15. mestu z osvojenimi desetimi točkami. Zabeležili so tri zmage, en remi ter sedem porazov, od tega pet zaporednih vse od začetka oktobra. Nazadnje so v petek izgubili proti Southamptonu z 0:1. Smith se je na klopi Aston Ville obdržal 138 tekem, klub pa je med drugim popeljal v finale ligaškega pokala v sezoni 2019/20. Premoč so morali njegovi varovanci takrat priznati Manchester Cityju. Vodstvo kluba še ni sporočilo imena Smithovega naslednika.