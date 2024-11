Edu zapušča Arsenal, bo sodeloval s Pavlinom?

Arsenalova sezona je stekla kot po maslu, toda domine na štadionu Emirates so začele padati. Najprej poškodbe, potem nepričakovana ligaška poraza (Bournemouth, Newcastle), zdaj je iz severa Londona odjeknila novica, da klub zapušča vplivni športni direktor Edu.

Brazilec, nekoč član nepremagljive ekipe Arsena Wengerja, je velik zaveznik trenerja Mikela Artete in morda najbolj zaslužen, da so se topničarji v zadnjih sezonah iz povprečne ekipe preobrazili v glavne izzivalce Manchester Cityja.

Edu je v klub prišel leta 2019 kot tehnični direktor, potem pa napredoval v glavnega kadrovika. Znebil se je zvezdnikov, kakršna sta bila Pierre-Emerick Aubameyang in Mesut Özil, pripeljal pa Martina Ødegaarda, Williama Salibo in Declana Rica, zdaj ljubljence navijačev.

Edu (levo) je bil velik zaveznik trenerja Mikela Artete. FOTO: John Sibley/Reuters

Po sobotnem porazu v Newcastlu (0:1) pa je očitno prišlo do kratkega stika med vodstvom in Edujem, ki je ponudil odstop. Pretres gotovo ni prišel ob pravem času, Arsenal bo v sredo gostoval pri Interju v ligi prvakov, v nedeljo pa ga čaka mestni derbi s Chelseajem.

Prvi odzivi omenjajo, da je to začetek konca velikega Arsenala, kakršnega sta si zamislila Edu in Arteta.

Edu se rad pokaže v javnosti. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Po nekaterih informacijah bo Edu odšel v Nottingham Forest, kjer je lastnik grški mogotec Evangelos Marinakis. Pred kratkim je tja kot svetovalec prišel Miran Pavlin.