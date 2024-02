Atletico Madrid pred misijo nemogoče?

Zadnji četrtek v letošnjem februarju prinaša spektakularno nogometno tekmo v Baskiji, zvečer (21.30) se bosta namreč v povratni tekmi polfinala španskega pokala pomerila Athletic Bilbao in Atletico Madrid (1:0). Skupni zmagovalec dvoboja se bo pomeril z Mallorco, ki je v drugem polfinalu po enajstmetrovkah izločila Real Sociedad. Zmaga Bilbaa v Madridu je bila njegova prva nad Atleticom v tem tekmovanju po finalu leta 1956 (!).

Madridčani bodo vsaj delno oslabljeni, saj bo manjkal ideolog njihove igre v konici napada Antoine Griezmann. »To ne spremeni ničesar, večkrat doslej ga prav tako nisem imel na voljo, imel sem v mislih, da bi uporabil drugega igralca. Antoine mora okrevati in se dobro spočiti, saj ga bomo potrebovali v drugih pomembnih bitkah te sezone,« je zatrdil Atleticov trener Diego Simeone, ki je imel v mislih dvoboj lige prvakov z Interjem in boj za ligo prvakov v španskem prvenstvu.

Simeone ne izključuje izvajanja enajstmetrovk

Pokalna lovorika? »Priti v finale je vedno zelo lepo za navijače in klub, da ne omenjam igralcev. V Bilbau pričakujem odlično vzdušje in visoko intenzivno tekmo, z veliko agresije na začetku, saj navijači ponesejo gostitelje,« je prepričan Simeone, ki računa, da bo imel v tem delu igre veliko dela tudi slovenski vratar Jan Oblak. Argentinec naj bi v napadu poslal v ogenj Alvara Morato in Angela Correo, novinarjem pa je zaupal, da ne izključuje niti najtesnejše zmage in torej izvajanja enajstmetrovk.