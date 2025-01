Atletico boljši, a ne dovolj dober, Juventus prvič na kolenih

Nogometaši Atletico Madrida so po nizu petnajstih zmag v vseh tekmovanjih v zadnjih dveh krogih španskega prvenstva iztržili le točko. Prejšnji teden so izgubili proti Leganesu, danes pa so na domačem stadionu Metropolitano v derbiju 21. kroga remizirali z Villarrealom 1:1.

Jan Oblak je klonil po pol ure igre, ko je strogo dosojen strel z bele točke v vodstvo gostov pretvoril Gerard Moreno, Atletico Madrid pa je izenačil po četrt ure igre v drugem delu, ko je zmedo v kazenskem prostoru Villarreala izkoristil Samuel Lino.

Varovanci trenerja Diega Simeoneja so po šestem remiju v sezoni ostali na drugem mestu, Villarreal pa je zadržal peto pozicijo.

Vodstvo v la ligi je s točko prednosti ohranil Real Madrid, ki bo danes zvečer gostoval pri zadnjeuvrščenem Valladolidu, tretjeuvrščena Barcelona, ki za Atleticom zaostaja šest točk, pa bo v nedeljo zvečer gostila predzadnjo Valencio.

La liga, izidi:

Las Palmas - Osasuna 1:1 (0:0)

Mallorca - Betis 0:1 (0:0)

Atletico Madrid - Villarreal 1:1 (0:1)

Juventus izgubil pri vodilnih

Nogometaši Juventusa so v 22. krogu italijanske serie A doživeli prvi ligaški poraz. Na gostovanju pri Napoliju so Torinčani povedli prek novinca Randalla Kolo Muanija, a na koncu izgubili z 1:2. Za Neapeljčane sta zadela Frank Anguissa z glavo in Romelu Lukaku z bele točke. Napoli ima zdaj 53 točk in se je utrdil na prvem mestu, Juventus je ostal peti.

Udinese Jake Bijola, Sandija Lovrića in Davida Pejičića bo v nedeljo gostil Romo. Drugi Inter bo gostoval pri Lecceju, četrti Lazio pa bo doma igral s Fiorentino, medtem ko bo Milan gostil Parmo.